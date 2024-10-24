4 projeye 1.9 milyar dolar

Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ABD temaslarının ilk gününde Dünya Bankası ile uygun koşullu 4 projeye ilişkin finansman anlaşması imzalandı. Projeler, kamu binalarında enerji verimliliğini artırmayı, afetlere karşı dayanıklılığı güçlendirmeyi, yeşil geçişten olumsuz etkilenebilecek grupları desteklemeyi ve deprem bölgesindeki mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamayı hedefliyor. Bakan Şimşek, "İmzalanan projeler, Dünya Bankası'nın uyguladığımız ekonomik programa olan güvenini güçlü şekilde tekrar teyit ediyor" diye konuştu.

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