SAHA Expo’da 1 yıllık ihracat kadar anlaşmaya imza atılacak!

Türkiye'nin Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde organize edilen, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın desteklediği SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı dün başladı. İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) 26 Ekim'e kadar devam edecek etkinliğin açılışında konuşan SAHA İstanbul Başkanı ve BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, SAHA EXPO'nun Türk savunma sanayisinin gücünü ve potansiyelini dünyaya gösteren stratejik bir platform olduğuna dikkati çetti. Bayraktar, şöyle devam etti:

1 YILLIK İHRACAT KADAR ANLAŞMA

"Fuar süresince 133 imza töreninde 6.2 milyar dolarlık anlaşma imzalanacak. 4.6 milyar dolarlık kısmı ihracat sözleşmelerinden oluşuyor. Geçen yıl savunma ve havacılık sektörünün ihracatı 5.5 milyar dolar olmuştu. Bu fuarda 1 yıllık ihracatımıza yakın seviyede ihracat anlaşmalarına imza atıyoruz. Bu, böyle bir etkinlik için gerçek bir rekordur."

'YATIRIMLARIN ÖNÜNÜ AÇTIK'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin askeri ve siyasi bağımsızlığını perçinleyecek inisiyatifleri desteklemeye devam edeceklerini belirterek, "2002'den bugüne savunma sanayisinde 883 yatırım için teşvik belgesi düzenledik, 128 milyar liralık sabit yatırımın önünü açtık" dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de "Türkiye kendi güvenlik ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp, uluslararası pazarda da söz sahibi bir ülke konumuna ulaşmıştır" diye konuştu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ise "200'den fazla imza töreni, 300'den fazla ürün lansmanı yapılacak. İmzalanacak sözleşmeler ve görüşmelerde 6 milyar doların üzerinde iş ilişkisine ulaşılmasını bekliyoruz" ifadesini kullandı.