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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kişi başı gelir 20 bin doları aşması tahmin edilmekte

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "2025'te 17 bin 28 dolar olmasını beklediğimiz kişi başına gelirin 2027'ye gelindiğinde 20 bin dolar seviyesinin üzerine çıkması tahmin edilmekte" dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Ekim 2024
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kişi başı gelir 20 bin doları aşması tahmin edilmekte

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "2025'te 17 bin 28 dolar olmasını beklediğimiz kişi başına gelirin 2027'ye gelindiğinde 20 bin dolar seviyesinin üzerine çıkması tahmin edilmekte" dedi. 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin TBMM Komisyonu'nda sunuşunu gerçekleştiren Yılmaz, "2025'te ekonomimizin üretim ve talep yönüyle dengeli görünümünü koruyarak, net ihracat ve sabit sermaye yatırımlarının ağırlığının arttığı, sürdürülebilir bir yapıyla yüzde 4 büyüme kaydedilmesi beklenmekte" diye konuştu. OVP'ye göre, bu yıl istihdamdaki artışın 1 milyonu aşmasının beklendiğini belirten Yılmaz, gelecek 3 yıllık süreçte istihdamın yıllık ortalama 758 bin kişi artacağını öngördüklerini söyledi.

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