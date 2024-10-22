Rekorlar altında! Gram altın ilk kez 3 bin lirayı aştı

Altın fiyatları, yaklaşan ABD seçimleri, faiz indirimi beklentileri ve Ortadoğu'da artan gerilimin etkisiyle rekor serisini sürdürüyor. Cuma günü ilk kez 2 bin 700 doları aşan ons altın, haftanın ilk işlem günü 2 bin 731 doları görerek rekor tazeledi. 2024'ü bu seviyelerde tamamlarsa altın yaklaşık yüzde 31'lik yükseliş ile son 45 yılın en iyi yıllık performansını göstermiş olacak.

Gram altın da dün ilk kez 3 bin lirayı aştı, gün içinde 3 bin 19 lirayı gördü. Analistler, bir yandan ABD ve Çin ekonomilerinin gidişatı, diğer yandan Ortadoğu kaynaklı jeopolitik risklerin küresel piyasaların yönü üzerinde belirleyici olduğunu söyledi. Analistler, IMF ve Dünya Bankası yıllık toplantısından gelecek haber akışının da piyasalar üzerinde etkili olabileceğini aktardı.