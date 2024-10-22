Akaryakıtta çifte indirim müjdesi! 22 Ekim Salı motorin ve benzin fiyatları düştü: İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları!

Bugün itibarıyla motorin grubunda 1 lira 65 kuruşluk indirim uygulandı. Aynı şekilde, benzine 10 Ekim'de 77 kuruş, 12 Ekim'de ise 95 kuruş zam yapılmıştı. Bugün yapılan düzenleme ile benzin fiyatlarına 1 lira 87 kuruşluk bir indirim geldi.