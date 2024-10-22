Akaryakıtta çifte indirim müjdesi! 22 Ekim Salı motorin ve benzin fiyatları düştü: İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları!

Bugün itibarıyla motorin grubunda 1 lira 65 kuruşluk indirim uygulandı. Aynı şekilde, benzine 10 Ekim'de 77 kuruş, 12 Ekim'de ise 95 kuruş zam yapılmıştı. Bugün yapılan düzenleme ile benzin fiyatlarına 1 lira 87 kuruşluk bir indirim geldi.
Bugün itibarıyla motorin grubunda 1 lira 65 kuruşluk indirim uygulandı. Aynı şekilde, benzine 10 Ekim'de 77 kuruş, 12 Ekim'de ise 95 kuruş zam yapılmıştı. Bugün yapılan düzenleme ile benzin fiyatlarına 1 lira 87 kuruşluk bir indirim geldi.
İstanbul, Ankara ve İzmir'de Güncel Akaryakıt Fiyatları
İndirimlerle birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerde akaryakıt fiyatları yeniden şekillendi. İşte güncel fiyatlar:
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 42.81 TL
Motorin: 41.89 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 42.68 TL
Motorin: 41.82 TL
İzmir
Benzin: 43.65 TL
Motorin: 42.91 TL
Ankara
Benzin: 43.21 TL
Motorin: 42.40 TL
Antalya
Benzin: 44.04 TL
Motorin: 43.32 TL
Akaryakıt Tabelalarında Hareketlilik
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurlarındaki oynaklıkla birleşince akaryakıt fiyatlarının değişimi hız kazandı. Sektör yetkilileri, küresel piyasalarda yaşanabilecek yeni gelişmelerin fiyatlara yansımaya devam edeceğini belirtiyor.