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Akaryakıtta çifte indirim müjdesi! 22 Ekim Salı motorin ve benzin fiyatları düştü: İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları!

Geçtiğimiz hafta Brent petrol yüzde 7,3 oranında gerileyerek 2023'ten bu yana en büyük düşüşünü yaşadı. Orta Doğu’daki gerilimler ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar petrol fiyatlarını doğrudan etkileyerek akaryakıt fiyatlarına yansıdı. 22 Ekim 2024 itibarıyla akaryakıt fiyatlarına önemli indirimler yapıldı.

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Giriş Tarihi :22 Ekim 2024 , 07:41 Güncelleme Tarihi :22 Ekim 2024 , 07:42
Akaryakıtta çifte indirim müjdesi! 22 Ekim Salı motorin ve benzin fiyatları düştü: İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları!

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Bugün itibarıyla motorin grubunda 1 lira 65 kuruşluk indirim uygulandı. Aynı şekilde, benzine 10 Ekim'de 77 kuruş, 12 Ekim'de ise 95 kuruş zam yapılmıştı. Bugün yapılan düzenleme ile benzin fiyatlarına 1 lira 87 kuruşluk bir indirim geldi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İstanbul, Ankara ve İzmir'de Güncel Akaryakıt Fiyatları

İndirimlerle birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerde akaryakıt fiyatları yeniden şekillendi. İşte güncel fiyatlar:

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 42.81 TL

Motorin: 41.89 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 42.68 TL

Motorin: 41.82 TL

Akaryakıtta çifte indirim müjdesi! 22 Ekim Salı motorin ve benzin fiyatları düştü: İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları!

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İzmir

Benzin: 43.65 TL

Motorin: 42.91 TL

Ankara

Benzin: 43.21 TL

Motorin: 42.40 TL

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Antalya

Benzin: 44.04 TL

Motorin: 43.32 TL

Akaryakıt Tabelalarında Hareketlilik

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurlarındaki oynaklıkla birleşince akaryakıt fiyatlarının değişimi hız kazandı. Sektör yetkilileri, küresel piyasalarda yaşanabilecek yeni gelişmelerin fiyatlara yansımaya devam edeceğini belirtiyor.

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