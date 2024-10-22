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Enflasyon düzeltmesi mercek altında

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon düzeltmesi yapan mükelleflerin, bilançoları üzerinde yapılan analizlerde riskli olduğu değerlendirilenlerin izaha davet edileceğini kaydetti.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Ekim 2024
Enflasyon düzeltmesi mercek altında

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon düzeltmesi yapan mükelleflerin, bilançoları üzerinde yapılan analizlerde riskli olduğu değerlendirilenlerin izaha davet edileceğini kaydetti.

Enflasyon düzeltmesini hatalı uygulayan mükellefler bulunduğuna işaret eden Şimşek, "Bazı mükelleflerin sermaye artışını ticaret siciline tescil etmedikleri halde bilançolarında sermayelerini artırdıklarını görüyoruz. Mükelleflerin bir kısmı da gerçekte bir satış olmamasına rağmen aktiflerinde yer alan taşıt, arsa, bina gibi kıymetleri aktiflerinden çıkarmışlar. Bazı mükellefler enflasyon düzeltmesinin vergisel etkisinden kaçınabilmek adına bilançolarında gerçeği yansıtmayan işlemler yapmışlar ancak bu işlemler bizim risk parametrelerimize takılıyor" dedi. Şimşek, izah vermeyenler ile izahları yeterli görülmeyenlerin vergi incelemesine sevk edileceğini belirterek, "Bu mükellefler bizim davetimizi beklemeden hatalarını düzeltebilirler, böylece herhangi bir ceza ödemezler" ifadesini kullandı.

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