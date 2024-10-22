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E-ticaretten 3 ayda 1.3 trilyon TL

Alışverişte yılın en hareketli dönemine girilirken, e-ticarette hedefler belirlendi. TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi Cenk Çiğdemli, ‘Türkiye genelinde son çeyrek ciro rakamının en az 1.3 trilyon lira olmasını bekliyoruz’ dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Ekim 2024
E-ticaretten 3 ayda 1.3 trilyon TL

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Yılın son 3 ayı e-ticaret sektörünün en hareketli dönemi oluyor. Ekim ayına okul alışverişleri damgasını vururken, kasımda "Bekarlar Günü", "Öğretmenler Günü", "Alışveriş Cuması" ve "Siber Pazartesi" gibi adlarla alışveriş günleri, aralıkta da yılbaşı indirimleri gerçekleştiriliyor. Alışveriş sezonuna dönüşen son çeyrek için hazırlıklarını yapan sektörün bu yıldan beklentisi yüksek.

3 MİLYAR ADET İŞLEM
Yıllık e-ticaret hacminin yaklaşık yüzde 35'inin genellikle son çeyrekte gerçekleştiğine işaret eden TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucu CEO'su Cenk Çiğdemli, "Bu yıl e-ticaret sektörünün son çeyrek ciro rakamının en az 1.3 trilyon TL olmasını bekliyoruz. Sipariş adedinin de geçen yıldan yola çıkarak bir kıyas yaptığımızda en az 3 milyar adet olacağını söyleyebiliriz. Son bir yılda artan e-ticaret müşteri adedi ve yeni kurulan siteleri de hesaba dahil edersek, ciro ve işlem adedi rakamları tahminlerimizin de üzerine çıkabilir" dedi.

BÜYÜME HIZINDA ÜÇÜNCÜYÜZ
Çiğdemli, "İstanbul Ticaret Odası'nın yayınladığı e-ticaret raporuna göre Türkiye dünyada e-ticaret büyüme hızında üçüncü sırada yer alıyor. Haftada en az bir kez e-ticaret alışverişi yapan kullanıcıların oranına göre Türkiye, yüzde 64.6 ile dünyada Tayland (yüzde 66.8) ve Güney Kore'den (yüzde 65.6) sonra üçüncü sırada geliyor" diye konuştu.

ONLINE ALIŞVERİŞTE BU KURALLARA DİKKAT!
Çiğdemli, bu dönemde güvenli alışveriş yapabilmek için vatandaşın dikkat etmesi gereken kuralları da aktardı:
- Alışverişi kendi cihazlarınızla yapın.
- Online alışveriş için halka açık Wi-Fi noktalarını kullanmayın.
- Kredi kartı veya sanal kredi kartı kullanın.
- Güvenlik yazılımınız güncel olsun.
- Online adres çubuğunu her zaman kontrol edin. Tanınmış bir siteyi gördüğünüzde bile tedbiri elden bırakmayın. Dolandırıcılar orijinal emsalleriyle neredeyse tamamen özdeş olan sahte site oluşturabilir.
- Alışverişten sonra ekstrelerinizi kontrol edin. Bakiyeleri kontrol etmek her zaman iyidir.

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