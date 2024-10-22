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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Vergi yükü artmayacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025 yılı bütçesinin 'fiyat istikrarını destekleyen, tasarruflu bir yapı öngören, 'istikrar ve rehabilitasyon' bütçesi" olduğunu söyledi.

Önder Yılmaz Önder Yılmaz
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Ekim 2024
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Vergi yükü artmayacak

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025 yılı bütçesinin 'fiyat istikrarını destekleyen, tasarruflu bir yapı öngören, 'istikrar ve rehabilitasyon' bütçesi" olduğunu söyledi.

Bütçenin vergi yükünü artıracak bir yönü olmadığını ve genel vergi oranlarında değişiklik öngörmediklerini dile getiren Yılmaz, Savunma Sanayi Destekleme Fonu'na kaynak içeren düzenlemeyi bütçe görüşmeleri sonrasında Cumhur İttifakı'yla birlikte yeniden değerlendireceklerini ve revizyonların söz konusu olacağını kaydetti. Enflasyonda düşme trendinin devam edeceğine ve önümüzdeki yılda ciddi azalma olacağına işaret eden Yılmaz, muhalefetin dile getirdiği erken seçimin söz konusu olmadığını vurgulayarak, "Gündemimizde halka hizmet var" dedi.

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Bütçeye ücretlerle ilgili artış oranı konulmadığını söyleyen Yılmaz, şöyle konuştu: "Memurlarla ilgili süreç toplu sözleşme çerçevesinde işliyor. Asıl merak edilen konu asgari emekli ücreti. Bununla ilgili konuşmalar mutlaka olacaktır. Asgari ücret müzakereler sonucu şekillenecek. Hem reel ekonominin durumu hem sosyal dengeler hem tarafların beklentileri görülerek denge içinde bir yaklaşım sergilenecek."

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