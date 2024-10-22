Chery’den Türkiye vurgusu

Chery Uluslararası Başkanı Zhang Guibing, Avrupa bölgesindeki üretim üsleri arasında İtalya ve İspanya ile birlikte Türkiye'yi de saydı. Çin'in Wuhu şehrindeki şirket merkezinde gelecek planlarını anlatan Guibing, yurt dışı pazarlara açılma stratejisini medya mensuplarıyla paylaştı. Sunum sırasında gösterilen haritalarda Chery'nin Avrupa'da seçtiği üç üretim üssü olarak İspanya, İtalya ve Türkiye sayıldı. Chery yatırım görüşmelerinde son aşamalara gelirken, şirketin Türkiye'deki yatırımı için üç şehrin öne çıktığı, ancak nihai kararın henüz alınmadığı belirtildi.

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