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Mazot ve Gübre desteği ne zaman yatacak 2024? Mazot ve gübre desteği kalktı mı? e-Devlet Çiftçi Destek Ödemesi sorgulama!

Çiftçilerin merakla beklediği mazot ve gübre desteği ödemeleri ekim ayı itibarıyla gündemdeki yerini koruyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere sunulan bu destekle ilgili olarak "desteğin kaldırıldığı" ve "fark ödemesi desteğinin artık yapılmayacağı" yönündeki iddialar tartışma yaratmıştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada ise mazot ve gübre desteğinin kaldırılmadığı revize edilerek temel destek olarak sunulacağı belirtildi.

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Giriş Tarihi :22 Ekim 2024 , 08:25 Güncelleme Tarihi :22 Ekim 2024 , 08:25
Mazot ve Gübre desteği ne zaman yatacak 2024? Mazot ve gübre desteği kalktı mı? e-Devlet Çiftçi Destek Ödemesi sorgulama!

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Çiftçiler, 2024 yılı mazot ve gübre desteği ödemelerinin ne zaman hesaplara geçeceğini merakla takip ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 milyar 35 milyon 982 bin liralık tarımsal destekleme ödemelerinin detaylarını açıkladı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ YATTI MI?

18 Ekim 2024 tarihinde Bakan Yumaklı ödemelerin yatırılmaya başlandığını bildirdi. Bakan Yumaklı, çiftçilere yapılacak tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Yumaklı yaptığı açıklamada; "1 milyar 35 milyon 982 bin liralık tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Destekleme ödemesi ilişkin detaylar şu şekildedir;

Bitkisel Ürün Sigortası desteği kapsamında 960 milyon TL,

Kırsal Kalkınma Yatırım desteği kapsamında 74 milyon 715 bin 893 TL

Mazot ve Gübre desteği kapsamında 77 bin 555 TL,

Fındık Alan Bazlı Gelir desteği kapsamında 488 bin 552 TL.

Toplam 4 kalemde 1 milyar 35 milyon 982 bin lira çiftçilerimizin hesaplarına aktarılacak.

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ KALKTI MI?

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "2025-2027 Yıllarında Yapılacak Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler ile Diğer Bazı Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar"ın Resmi Gazete'de yayımlandığı belirtildi.

Mazot ve Gübre desteği ne zaman yatacak 2024? Mazot ve gübre desteği kalktı mı? e-Devlet Çiftçi Destek Ödemesi sorgulama!

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Birçok ilki barından bu kararın ardından ortaya atılan asılsız iddialara ilişkin açıklama yapma ihtiyacının hasıl olduğunun kaydedildiği açıklamada, "Mazot ve gübre desteğinin kalktığı ve üreticilerimizin prim desteği olarak ifade ettiği fark ödemesi desteğinin artık yapılmayacağı bazı basın yayın organlarınca iddia edilmiştir. Bu tamamen asılsızdır. İlk olarak; mazot ve gübre desteği kalkmamıştır. Yeni dönemde bunun tanımlaması, temel girdi maliyetleri (mazot ve gübre) esas alınarak belirlenen temel destek olarak revize edilmiştir." ifadesine yer verildi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Açıklamada, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan üreticilerin, temel destek ile mazot maliyetinin yüzde 50'si ve gübre maliyetinin yüzde 25'inin karşılanacağı belirtilerek, ayrıca üretim planlaması kapsamında yer alan ürünlerin havzasında yetiştirilmesi durumunda temel desteğe ilave olarak üreticilerin kullandığı mazotun yüzde 50'sini, gübrenin de yüzde 25'ini planlı üretim desteği olarak alacağı vurgulandı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan vatandaşlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle Çiftçi Destek Ödemesi sorgulaması yapabilir.

Sorgulama yapmak için e devlet ekranı üzerinden Çiftçi Kayıt Sistemi ekranına giriş yapmak yeterli. Ödeme sorgulamalarını yapacak olan vatandaşların e devlet şifresi temin etmeleri gerekiyor.

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