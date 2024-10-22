Mazot ve Gübre desteği ne zaman yatacak 2024? Mazot ve gübre desteği kalktı mı? e-Devlet Çiftçi Destek Ödemesi sorgulama!

Çiftçiler, 2024 yılı mazot ve gübre desteği ödemelerinin ne zaman hesaplara geçeceğini merakla takip ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 milyar 35 milyon 982 bin liralık tarımsal destekleme ödemelerinin detaylarını açıkladı.

18 Ekim 2024 tarihinde Bakan Yumaklı ödemelerin yatırılmaya başlandığını bildirdi. Bakan Yumaklı, çiftçilere yapılacak tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Yumaklı yaptığı açıklamada; "1 milyar 35 milyon 982 bin liralık tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

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Destekleme ödemesi ilişkin detaylar şu şekildedir;



Bitkisel Ürün Sigortası desteği kapsamında 960 milyon TL,



Kırsal Kalkınma Yatırım desteği kapsamında 74 milyon 715 bin 893 TL



Mazot ve Gübre desteği kapsamında 77 bin 555 TL,



Fındık Alan Bazlı Gelir desteği kapsamında 488 bin 552 TL.



Toplam 4 kalemde 1 milyar 35 milyon 982 bin lira çiftçilerimizin hesaplarına aktarılacak.

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ KALKTI MI?

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "2025-2027 Yıllarında Yapılacak Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler ile Diğer Bazı Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar"ın Resmi Gazete'de yayımlandığı belirtildi.