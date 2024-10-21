Yeni mega projeler geliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, katıldığı televizyon programında yerli ve milli savunma sanayinin önemine dikkat çekti. Bakan Kacır, "Millileşme ve yerlileşme tercih değil zorunluluktur" dedi. Birlik ve iç cepheyi sağlam tutma mesajı veren Kacır, "Savunma sanayi projelerini siyasi çekişmelere kurban etmemeliyiz. Yüksek teknoloji markaları için Türkiye'yi adres yapacağız" diye konuştu. Bakan Kacır, "Türkiye'yi elektrikli araçlarda çip teknolojilerinde, batarya teknolojilerinde, güneş hücresi yatırımlarında, rüzgar türbini bileşeni yatırımlarında küresel bir merkez haline getireceğiz. Türkiye, önümüzdeki dönemde bizden yeni mega projeleri duymaya devam edecek" dedi.

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