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Ekonomide gözler, yılın son çeyreğindeki yoğun gündeme çevrildi

Yılın son çeyreğinde gözler bütçe maratonu, büyüme verisi ve Merkez Bankası’nda olacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Ekim 2024
Ekonomide gözler, yılın son çeyreğindeki yoğun gündeme çevrildi

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Ekonomide gözler, yılın son çeyreğindeki yoğun gündeme çevrildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bu hafta ABD'ye gitmesi planlanıyor. IMF ve Dünya Bankası'nın yıllık toplantıları, bu yıl 21-26 Ekim tarihlerinde düzenlenecek. G-20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısı da yıllık toplantılar kapsamında yapılacak. Bakan Şimşek, bu toplantılar için gideceği ABD'de, çok sayıda ikili görüşme yapacak. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile de görüşecek.

TBMM'deki gelecek yıla ilişkin bütçe maratonu, 22 Ekim'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapacağı sunumla başlayacak. Komisyonda 30 Ekim'de bütçenin geneli üzerindeki görüşmeler yapılacak, bakanlık ve kurumların 2025 yılı bütçe görüşmeleri 29 Kasım günü tamamlanacak. Bütçenin TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri de yılbaşına kadar karara bağlanacak.

YILIN SON ENFLASYON RAPORU
4 Kasım'da TÜİK tarafından ekim ayına ilişkin enflasyon verileri açıklanacak. 11 Kasım'da da eylül ayına ilişkin sanayi üretim endeksi ve iş gücü istatistikleri duyurulacak. 29 Kasım'da ise bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla verileri açıklanacak.

Merkez Başkanı Fatih Karahan 8 Kasım'da yılın son Enflasyon Raporu'nu açıklayacak. Karahan'ın vereceği mesajlar, ekonomi ve piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Yılın kalanına ilişkin Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantıları 21 Kasım ve 26 Aralık'ta yapılacak.

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