Bakan Göktaş açıkladı: Her ailenin bir rehberi olacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, pilot uygulaması tamamlanan sosyal risk haritası çalışmalarından elde edilen sonuçların yakında kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi. Bu sene hayata geçirilen Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nda yer alan sosyal risk haritasının özellikle kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarına karşı önleyici bir çalışma olacağına dikkat çeken Göktaş, "Sosyal risk haritamızı olgunlaştığımızda vaka gerçekleşmeden önce müdahale etme imkânı bulacağız. Bütün kurumlarla beraber oluşturduğumuz sosyal risk haritasıyla beraber aile rehberi sistemini de hayata geçireceğiz. İlk etapta sadece dileyen aileler Bakanlığımızın danışmanlarından rehberlik hizmeti alabilecek. Her ailenin nasıl bir aile hekimi varsa biz de istiyoruz ki her haneye bir bakanımıza bağlı bir aile rehberi olsun" diye konuştu.

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