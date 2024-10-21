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4 milyarlık kayıt dışı saat ticaretine darbe

Vergi Denetim Kurulu, kayıt dışı saat ticaretiyle uğraşan mükellefleri tek tek tespit etti. 6 bin 500 mükellefe yönelik çalışma yapan kurul, 2023-2024 döneminde 4 milyar liralık kayıt dışı ticareti ortaya çıkardı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Ekim 2024
4 milyarlık kayıt dışı saat ticaretine darbe

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu bünyesindeki Risk Analiz Merkezi'nde yapılan araştırmalar sonucunda, kayıt dışı saat ticaretiyle uğraşan mükellefler tek tek tespit edildi. Yaklaşık 6 bin 500 mükellefe yönelik çalışmada aynı alıcıların defalarca kayıt dışı lüks saat temin etmesi mercek altına alındı. Kayıtlı alınan saatlerin belge düzenlenmeden satışı, kayıtsız temin edilen saatlerin kayıtsız satışı, lüks saatlerin ve bunların imitasyonlarının satışı ile antika saatlerin ticaretine kadar çok sayıda usulsüz işlem kurulun radarına girdi. 2023 ve 2024 yıllarında hacmi 4 milyar liraya ulaşan bir kayıt dışı ekonomi gün yüzüne çıkarıldı. Analizlere göre, farklı marka ve modellerdeki gerçek veya imitasyon binlerce saat, vergi ödenmeden el değiştiriyor.

KAZANCIN KAYNAĞINA TAKİP
Araştırma sürecinde, kayıt dışı faaliyet gösteren mükellefler tarafından elektronik ticaretin de yaygın şekilde kullanıldığı görüldü. İlk aşamada 944 farklı marka ve model saatin kayıt dışı satışı saptandı. Analize takılan saatlerin bir kısmı Rolex, Omega, Patek Philippe gibi markaların imitasyon ürünleri oldu. Sadece kayıt dışı imitasyon saat ticareti değil, orijinal saatlere yönelik tüketici profilleri de takibe alındı. Tanesi milyonlarca lirayı bulan lüks saatlerin alıcılarının gelir ve harcama profilleri de kontrol ediliyor. Bu süreçte görülebilir bir kazancı olmayan mükelleflerin lüks saatlere ödedikleri tutarlar dikkate alınarak bu kazancın kaynağı araştırılıyor.

'ÇALINMADIK KAPI BIRAKMIYORUZ'
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuya ilişkin değerlendirmesinde, Maliye'nin hiçbir sektörde ve alanda çalınmadık kapı bırakmadığına işaret ederek, şunları kaydetti: "Vergide adalet ve etkinlik sözü verdik, bu söz doğrultusunda kayıt dışı ekonomiyle mücadelemizi kesintisiz sürdürüyoruz. Vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet vererek haksız kazanç sağlayanların ve haksız rekabet oluşturanların takipçisiyiz. Vergide adaleti sağlamak için en önemli konu kayıt dışılıkla mücadeledir. Programın esaslarından bir tanesi de kayıt dışılıkla mücadeledir."

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