Paris’teki Porte de Versailles Fuar Merkezi’nde yerli ve yabancı otomobil firmaları ürünlerini sergiledi

Fransa'nın başkenti Paris'teki Porte de Versailles Fuar Merkezi'nde düzenlenen otomobil fuarında (Mondial de l'Automobile) yerli ve yabancı otomobil firmaları ürünlerini sergilemeye başladı. Fuarda neredeyse her markanın elektrikli modelleri sergilendi. Geleceğin otomobilleri ziyaretçileri büyülerken yeni modellerde teknolojinin ağırlıklı kullanıldığı görüldü. Hız, estetik, teknoloji ve elektrik yakıtının birleştiği modeller önümüzdeki dönemin de habercisi gibiydi. Avrupalı üreticiler kadar Çinli otomobil markaları da fuara damga vurdu. İşte fuardan bazı çarpıcı modeller.

ALPINE-ALPENGLOW

CYBERTRUCK

THK LSR-05