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Fırıncılık kontrolden çıktı! İstanbul'da 3 bin ruhsatsız fırın var

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in vergi kaçaklarını anlatırken fırıncıları örnek vererek 'hiç fiş kesmiyorlar' sözlerine fırıncılardan cevap geldi. Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık, vatandaşların fiş almadığında dahi fişi kestiklerini söyledi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Ekim 2024
Fırıncılık kontrolden çıktı! İstanbul’da 3 bin ruhsatsız fırın var

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in vergi kaçaklarını anlatırken fırıncıları örnek vererek 'hiç fiş kesmiyorlar' sözlerine fırıncılardan cevap geldi.

Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık, vatandaşların fiş almadığında dahi fişi kestiklerini söyledi. Alnıaçık "İstanbul'da fırıncılık kontrolden çıkmış durumda. Yaklaşık 4 bin 600 tane fırın var ama 1.700 tanesi ruhsatlı. İzmir'in Buca ilçesinde 190 tane fırının 30 tanesi, Bursa'da ise 2 bin civarı fırından 600 tanesi ruhsatlı. Ankara'da ise öyle bir durum yok. Kayıt dışı 8-9 tane fırın varsa var" dedi.

Fırınların ürettiği ekmeğin sadece yüzde 10'unun tezgâhta satıldığını dile getiren Alnıaçık "Geri kalan bütün ekmekler, bakkalda ve marketlerde satılıyor. Fırıncılar vergisini bütün sektörler gibi veriyor. Mehmet Şimşek'e denetimlerle ilgili kesin bir bilgi geldiğinden dolayı böyle açıklama yaptığını düşünüyorum. Yoksa sektörü zan altında bırakmaz" diye konuştu.

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