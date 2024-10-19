Ücretsiz kitaba 46 milyar lira

Öğrencilerin ders kitabına herhangi bir ücret ödemeden sahip olması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı, 2003'ten bu yana ücretsiz ders kitabı uygulaması yürütüyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'ndan Milli Eğitim Bakanlığı'na her yıl destek sağlanıyor ve bu ödenekler güncelleniyor. Bu yıl fon üzerinden MEB'e ayrılan toplam ödenek 46 milyar lirayı bulacak. Bakanlık tarafından ilköğretim öğrencilerine ücretsiz dağıtılacak ders kitapları için 6 milyar 416 milyon lira, taşımalı ilköğretim ve ortaöğretim kapsamındaki öğrencilerin öğle yemeği için 13 milyar 100 milyon lira ödenek fon üzerinden aktarılacak.

Burcu ŞEN

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