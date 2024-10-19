SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Ücretsiz kitaba 46 milyar lira

Öğrencilerin ders kitabına herhangi bir ücret ödemeden sahip olması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı, 2003'ten bu yana ücretsiz ders kitabı uygulaması yürütüyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'ndan Milli Eğitim Bakanlığı'na her yıl destek sağlanıyor ve bu ödenekler güncelleniyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Ekim 2024
Ücretsiz kitaba 46 milyar lira

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Öğrencilerin ders kitabına herhangi bir ücret ödemeden sahip olması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı, 2003'ten bu yana ücretsiz ders kitabı uygulaması yürütüyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'ndan Milli Eğitim Bakanlığı'na her yıl destek sağlanıyor ve bu ödenekler güncelleniyor. Bu yıl fon üzerinden MEB'e ayrılan toplam ödenek 46 milyar lirayı bulacak. Bakanlık tarafından ilköğretim öğrencilerine ücretsiz dağıtılacak ders kitapları için 6 milyar 416 milyon lira, taşımalı ilköğretim ve ortaöğretim kapsamındaki öğrencilerin öğle yemeği için 13 milyar 100 milyon lira ödenek fon üzerinden aktarılacak.
Burcu ŞEN

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz bir araya gelecek! Masada hangi konular var? İşte tüm detaylar...
Takvim.com.tr Yenidoğan çetesi mağdurlarının ifadelerine ulaştı! Dehşet veren detaylar: Kuvözde bebeğimin ölü halini gördüm
Bütçeden milyonlara refah payı çıktı: Emekli ve memur zamları için ipuçları geldi!
Başkan Erdoğan dört ülkeye yeni büyükelçi atadı
Takvim iddianameye ulaştı: İşte Yenidoğan çetesinin skandalları! Nasıl tezgah kurdular? Örgüt şeması ve gizli yazışmalar: Başımız belada
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıdan mest eden hareket! Kazandığı ödülü Filistinli mazlumlara bağışladı
Galatasaray yönetimi Nelsson’un sözleşmesini uzatmak için bastırıyor!
Sosyal medyadan Başkan Erdoğan’a ve Türk askerine küfürler savurmuştu! PKK yandaşı paketlendi
Dolmabahçe’deki kritik zirve sonrası Başkan Erdoğan’dan katile ambargo çağrısı!
Yenidoğan çetesi üyelerinin yeni ifadeleri ortaya çıktı! Kan donduran sözler: Bebek günden güne morarmaya başladı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Katz’ın alçak paylaşımına çok sert tepki: Cinayet ve soykırım şebekesinin tetikçisi
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’ndan yenidoğan çetesi açıklaması: Her şey bir CİMER şikayeti ile başladı | Bakan Tunç: 22 kişi tutuklandı
HAVA DURUMU | Kara kış kapıya dayandı! Meteoroloji peş peşe uyardı! Peki o iller hangileri...
Canlı | Hamas lideri Yahya Sinvar şehit edildi! Biden duyurdu: İran vurulacak
Milli Eğitim Akademisi kurulacak | Öğretmenlik Mesleği Kanunu Resmi Gazete’de! Öğretmen atamaları nasıl olacak?
SON DAKİKA