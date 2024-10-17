İHA'da yer alan habere göre, yurt dışından getirilen telefonlar için zorunlu olan IMEI kayıt ücretlerinde 2025 itibarıyla artış yaşanacak. Mevcut 31.692 TL olan kayıt ücretinin yeni yılda 45.953 TL olacağı iddia edildi. Eskişehir'de telefon satıcısı Yiğit Aytekin, bu zammın telefon pazarına etkilerini değerlendirdi.
IMEI KAYIT ÜCRETLERİ 2024-2025 | Yurt dışı telefon kayıt ücretleri ne kadar olacak?
Yurt dışından getirilen cep telefonlarının Türkiye’de kullanılabilmesi için zorunlu olan IMEI kayıt ücreti, her yıl olduğu gibi 2025'te de yeniden değerleme oranı ve enflasyona göre güncellenecek. 2024 yılı için 31 bin 692 TL olarak belirlenen bu ücretin yıl başından sonra zamlanıp zamlanmayacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, 2025 yılı IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak?
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Yerel Telefon Pazarına Talep Artacak
Eskişehir'de telefon satışı yapan Yiğit Aytekin, IMEI kayıt ücretlerindeki artışın yerel pazarı olumlu etkileyeceğini ifade etti. Aytekin, yurt dışından getirilen telefonlara olan talebin azalmasıyla birlikte yerli üretim telefonların satışında artış beklediklerini belirtti:
"Bu artış bizim gibi yerel esnaf için olumlu bir gelişme. Yurt dışından getirilen telefonların azalması, yerel piyasadaki cihazlara olan talebi artıracaktır. Dolayısıyla satışlarımız da olumlu etkilenecek."
IMEI Kayıtları İçin Son Gün: 31 Aralık 2024
Yeni ücretlerin devreye girmesiyle IMEI kaydı yaptırmak daha maliyetli hale gelecek. 2024 yılı sonuna kadar mevcut ücretle kayıt yaptırmak isteyenlerin acele etmeleri gerektiğini vurgulayan Aytekin, kayıt işlemlerinin 31 Aralık 2024 tarihine kadar e-Devlet üzerinden yapılabileceğini hatırlattı.
"Özellikle IMEI numarasının doğru girilmesi çok önemli. Aksi takdirde işlemler geçersiz sayılabilir. Ayrıca pasaport kayıt harçları da e-Devlet üzerinden ödenebiliyor," dedi.
Yurt Dışından Getirilen Telefonlar İçin 120 Günlük Süre
Aytekin, yurt dışından getirilen cihazların 120 gün boyunca kayıt yaptırmadan kullanılabileceğini, ancak bu sürenin sonunda IMEI kaydının zorunlu hale geldiğini belirtti. Vergilerin ödenmemesi durumunda cihazların Türkiye'de çalışmayacağını da ekledi.
"Vatandaşlarımız, bu işlemleri zamanında ve eksiksiz yapmazlarsa cihazları kullanılamaz hale gelir," diyerek uyarıda bulundu.