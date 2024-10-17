İHA'da yer alan habere göre, yurt dışından getirilen telefonlar için zorunlu olan IMEI kayıt ücretlerinde 2025 itibarıyla artış yaşanacak. Mevcut 31.692 TL olan kayıt ücretinin yeni yılda 45.953 TL olacağı iddia edildi. Eskişehir'de telefon satıcısı Yiğit Aytekin, bu zammın telefon pazarına etkilerini değerlendirdi.

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"Bu artış bizim gibi yerel esnaf için olumlu bir gelişme. Yurt dışından getirilen telefonların azalması, yerel piyasadaki cihazlara olan talebi artıracaktır. Dolayısıyla satışlarımız da olumlu etkilenecek."