Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu.
Faiz kararı sonrası Merkez Bankası'nın toplam rezervleri de açıklandı.
Son dakika: Merkez Bankası rezervleri açıklandı! Tarihi rekor
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 157,4 milyar dolar ile rekor kırdı. İşte Ocak 2023'ten bu yana Merkez Bankası rezervlerinin seyri...
Giriş Tarihi :17 Ekim 2024 , 14:36 Güncelleme Tarihi :17 Ekim 2024 , 14:51
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu.
TARİHİ REKOR
Buna göre; toplam rezervler 157,4 milyar dolar ile rekor kırdı.
TCMB rezervleri Ocak 2023'ten bu yana şöyle seyretti:
|Tarih
|Altın Rezervleri
|Brüt Döviz Rezervleri
|Toplam Rezervler
|27.01.2023
|50.933
|76.206
|127.139
|24.02.2023
|49.190
|71.980
|121.170
|31.03.2023
|52.176
|70.247
|122.423
|28.04.2023
|46.413
|68.471
|114.884
|26.05.2023
|41.939
|56.519
|98.458
|27.06.2023
|41.432
|67.155
|108.587
|28.07.2023
|41.425
|72.349
|113.774
|25.08.2023
|41.344
|75.955
|117.299
|29.09.2023
|40.629
|81.575
|122.203
|27.10.2023
|44.148
|82.412
|126.560
|24.11.2023
|45.496
|90.997
|136.493
|22.12.2023
|47.896
|97.557
|145.453
|29.12.2023
|48.231
|92.830
|141.061
|26.01.2024
|48.007
|89.154
|137.161
|23.02.2024
|49.271
|82.479
|131.750
|29.03.2024
|54.378
|68.748
|123.126
|26.04.2024
|59.113
|64.967
|124.080
|31.05.2024
|59.740
|83.909
|143.648
|28.06.2024
|58.077
|84.833
|142.910
|19.07.2024
|59.214
|94.695
|153.910
|29.08.2024
|60.043
|89.329
|149.373
|06.09.2024
|60.193
|86.568
|146.761
|13.09.2024
|61.395
|92.155
|153.550
|20.09.2024
|62.283
|94.109
|156.392
|27.09.2024
|63.566
|93.824
|157.390