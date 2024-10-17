Son dakika: Merkez Bankası rezervleri açıklandı! Tarihi rekor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu. Faiz kararı sonrası Merkez Bankası'nın toplam rezervleri de açıklandı.







TARİHİ REKOR



Buna göre; toplam rezervler 157,4 milyar dolar ile rekor kırdı.