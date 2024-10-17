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Son dakika: Merkez Bankası rezervleri açıklandı! Tarihi rekor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 157,4 milyar dolar ile rekor kırdı. İşte Ocak 2023'ten bu yana Merkez Bankası rezervlerinin seyri...

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Giriş Tarihi :17 Ekim 2024 , 14:36 Güncelleme Tarihi :17 Ekim 2024 , 14:51
Son dakika: Merkez Bankası rezervleri açıklandı! Tarihi rekor

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu.

Faiz kararı sonrası Merkez Bankası'nın toplam rezervleri de açıklandı.




TARİHİ REKOR

Buna göre; toplam rezervler 157,4 milyar dolar ile rekor kırdı.




TCMB rezervleri Ocak 2023'ten bu yana şöyle seyretti:

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
27.01.2023 50.933 76.206 127.139
24.02.2023 49.190 71.980 121.170
31.03.2023 52.176 70.247 122.423
28.04.2023 46.413 68.471 114.884
26.05.2023 41.939 56.519 98.458
27.06.2023 41.432 67.155 108.587
28.07.2023 41.425 72.349 113.774
25.08.2023 41.344 75.955 117.299
29.09.2023 40.629 81.575 122.203
27.10.2023 44.148 82.412 126.560
24.11.2023 45.496 90.997 136.493
22.12.2023 47.896 97.557 145.453
29.12.2023 48.231 92.830 141.061
26.01.2024 48.007 89.154 137.161
23.02.2024 49.271 82.479 131.750
29.03.2024 54.378 68.748 123.126
26.04.2024 59.113 64.967 124.080
31.05.2024 59.740 83.909 143.648
28.06.2024 58.077 84.833 142.910
19.07.2024 59.214 94.695 153.910
29.08.2024 60.043 89.329 149.373
06.09.2024 60.193 86.568 146.761
13.09.2024 61.395 92.155 153.550
20.09.2024 62.283 94.109 156.392
27.09.2024 63.566 93.824 157.390

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