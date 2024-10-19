Meta, yemek kartıyla alışveriş yapanları işten çıkardı

Instagram, Whatsapp ve Facebook'un da sahibi olan Meta şirketi yemek kartları ile deterjan ürünleri satın alan onlarca çalışanını işten çıkardı. Meta, kartların sadece yemek için kullanılması gerektiğini belirtirken, deterjan ürünlerinin alınmasını şirket politikasının ihlali saydı. Çalışanlar ise bunun bedelinin 'işten çıkarma' olmasına tepkili. Bir META çalışanı ise Mark Zuckerberg'in "verimlilik yılı" stratejisini işaret ederek, çalışanların şirket politikasına uyup uymadıklarının daha sıkı takip edileceğini ifade etti.

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