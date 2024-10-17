Yunanistan’da yaşam maliyeti: Ortalama maaş ne kadar? Yunanistan’da asgari ücret ne kadar?

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Yunanistan'da maaş ortalaması nasıl?

Ülkede asgari ücretle çalışan kişi sayısı az olsa da, Yunanistan'da birçok sektörde ortalama maaşlar geniş bir skalada yer alıyor. Tecrübe ve sektöre bağlı olarak maaşlar değişiklik gösterse de ortalama maaşlar 1.428 ile 2.788 Euro arasında değişiyor. Yunanistan'da bazı mesleklerin ortalama maaşları ise şöyle:

Muhasebeci: 1.794 Euro

Avukat: 4.055 Euro

Bilgisayar Mühendisi: 1.994 Euro

Otel Görevlisi: 1.562 Euro

Grafik Tasarımcı: 1.853 Euro

Şirket Yöneticisi: 3.873 Euro

Hemşire: 2.388 Euro