Yunanistan, son dönemde uyguladığı kapıda vize kolaylığı ve Türkiye'ye konum itibarıyla yakın olması nedeniyle Türk vatandaşları tarafından ilgi görüyor. Farklı ülkelerden Yunanistan'ı ziyaret edenler tarafından ülkede yaşam maliyeti de merak ediliyor. Peki, Yunanistan'da asgari ücret ve iş imkanları ne durumda? İşte 2024 yılı itibarıyla Yunanistan'daki ekonomik koşullar ve çalışma şartlarına ilişkin detaylar...
Yunanistan'da yaşam maliyeti: Ortalama maaş ne kadar? Yunanistan'da asgari ücret ne kadar?
Yunanistan'da 2024 yılı itibarıyla asgari ücret açıklandı. Yeni tutarın açıklanmasıyla beraber ülkede ortalama maaşlar ve yaşam maliyetleri merak ediliyor. İşte habere ilişkin detaylar...
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Yunanistan'da 2024 asgari ücret ne kadar?
Yunanistan'da 2024 yılı itibarıyla asgari ücret 830 Euro'ya çıkarıldı. Hükümetin uzun vadeli hedefleri arasında bu rakamı 950 Euro'ya çıkarmak bulunuyor. Asgari ücretle çalışanların oranı %7,7 gibi nispeten düşük bir oranda olsa da maaşlar sektörlere göre farklılık gösterebiliyor.
Yunanistan'da asgari ücretin kurlara göre karşılığı nedir?
Ülkede asgari ücret Euro cinsinden açıklandı. Paylaşılan rakamın döviz kurlarına göre hangi rakamlara tekabül ettiği merak ediliyor. 2024 itibarıyla Yunanistan'daki 830 Euro'luk asgari ücret güncel döviz kurları üzerinden değerlendirildiğinde yaklaşık olarak 29.818 Türk Lirasına denk gelmektedir. Aynı şekilde ABD Doları cinsinden bu ücret yaklaşık 848,71 dolara karşılık gelmektedir.
Yunanistan'da maaş ortalaması nasıl?
Ülkede asgari ücretle çalışan kişi sayısı az olsa da, Yunanistan'da birçok sektörde ortalama maaşlar geniş bir skalada yer alıyor. Tecrübe ve sektöre bağlı olarak maaşlar değişiklik gösterse de ortalama maaşlar 1.428 ile 2.788 Euro arasında değişiyor. Yunanistan'da bazı mesleklerin ortalama maaşları ise şöyle:
Muhasebeci: 1.794 Euro
Avukat: 4.055 Euro
Bilgisayar Mühendisi: 1.994 Euro
Otel Görevlisi: 1.562 Euro
Grafik Tasarımcı: 1.853 Euro
Şirket Yöneticisi: 3.873 Euro
Hemşire: 2.388 Euro