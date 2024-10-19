Limitini düşürene şok!

Savunma Sanayi Fonu düzenlemesindeki 750 liralık kredi kartı kesintisi tartışmalar sonrasında yasadan çıkartıldı. Düzenlemede kredi kartı ile ilgili bölüm olmayacak. Ancak düzenlemenin Meclis'e sunulmasıyla birçok kişi vergi ödememek için kredi kartı limitini 100 bin liranın altına çekmişti. 100 bin lira ve üzeri kredi kartlarından alınacak 750 liralık katkı payının kaldırılmasıyla vatandaşlar yeniden kredi kartı limitini artırmak için harekete geçti. Fakat bankalar gelir belgesi isteyince limitler yerinde kaldı. Bankalar yeterli gelir gösteremeyen binlerce kişinin limitini artırmadı. Yasa gereği kişilerin kullandığı tüm kartların limitlerinin gelirlerinin en fazla iki katı kadar olması gerekiyor. Bu kurala uymadan artırılan limitler tekrar yükseltilmiyor. Yükseltilmesi için ise kart sahibinin gelirini gösterir belgeyi bankalara sunması gerekiyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN