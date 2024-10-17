Kirada yeni dönem Resmi Gazete’de! Artık kira ödemeleri bankadan! Bundan sonra kiracıya da ceza var

YENİ UYGULAMA: Konut kira ödemelerinde tutara bakılmaksızın banka ve PTT aracılığı ile ödeme zorunlu oldu.

ESKİ UYGULAMA : Sadece ev sahibi ya da kiralayan cezadan sorumlu.

YENİ UYGULAMA: Ceza hem ev sahibine hem kiracıya kira bedelinin yüzde 10'u kadar kesilecek ve alt sınır 5 bin lira olacak.

ESKİ UYGULAMA: Bir takvim yılı içinde kesilebilecek cezanın üst sınırı 8 milyon 700 bin TL.

Takvim Foto Arşiv

İŞTE RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN TEBLİĞDEKİ İLGİLİ BÖLÜMLER

MADDE 2- (1) Konutlarda ve iş yerlerinde, konutunu ve iş yerini kiraya verenler ve bunları kiralayanların, kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerini bankalar veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi tarafından düzenlenen belgelerle tevsik etmeleri zorunludur.

(2) Haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarına ilişkin yapılan tahsilat ve ödemeler de tevsik kapsamındadır.

(5) Bankalar veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi aracı kılınmak suretiyle; para yatırma, havale, EFT, çek, banka ve kredi kartı gibi araçlar kullanılmak suretiyle yapılan tahsilat ve ödemeler karşılığında dekont veya hesap bildirim cetvelleri düzenlendiğinden, bu belgeler tevsik edici belge kabul edilecektir. Bankaların internet şubeleri üzerinden yapılan ödeme ve tahsilatlar da aynı kapsamdadır. Kişilerin kira ödemelerini; banka şubelerine giderek T.C. kimlik numarası, vergi kimlik numarası, ad soyad/unvan bilgileri ve "kira ödemesi" açıklamasıyla kiraya verenin hesabına yatırması durumunda da tevsik yükümlülüğü yerine getirilmiş sayılır.