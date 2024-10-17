İndirimli fiyattan kapış kapış gidiyor: PTT’de TMO ayçiçek yağı kampanyası! Güncel fiyat listesi...

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından stoklar yeniden güncellendi. PTT Avm'de 20 litre ayçiçek yağı satışa çıktı. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), vatandaşa ekonomik ve kaliteli ürünler sunmaya devam ediyor. TMO, 20 litrelik ayçiçek yağı bidonunu 900 TL'den satışa sunduğunu paylaştı.