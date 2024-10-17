Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından stoklar yeniden güncellendi. PTT Avm'de 20 litre ayçiçek yağı satışa çıktı. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), vatandaşa ekonomik ve kaliteli ürünler sunmaya devam ediyor. TMO, 20 litrelik ayçiçek yağı bidonunu 900 TL'den satışa sunduğunu paylaştı.
İndirimli fiyattan kapış kapış gidiyor: PTT'de TMO ayçiçek yağı kampanyası! Güncel fiyat listesi...
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından stoklar güncellendi. PTT Avm'de 20 litre ayçiçek yağı indirimli fiyatıyla satışa çıktı. İşte kampanyaya dair merak edilen detaylar...
Giriş Tarihi :17 Ekim 2024 , 16:12 Güncelleme Tarihi :17 Ekim 2024 , 16:12
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Litre fiyatı 45 TL
20 litrelik bidonun litre fiyatı 45 TL olarak hesaplanıyor. TMO'nun bu adımı özellikle temel gıda maddelerindeki fiyat artışlarına karşı önemli bir hareket olarak görülüyor.
Bütçe rahatlatan planlama
Marketlerde artan yağ fiyatlarına karşı bu planlama vatandaşın bütçesini rahatlatmayı amaçlıyor. Stokların yeniden güncellendiği haber paylaşılırken vatandaşlar TMO markalı ayçiçek yağı ürünlerini PTT Avm'lerden satın alabilecek.