Kamu personeline 3.5 trilyon lira

2025 yılı bütçesinde kurumlara ayrılan 14 trilyon 731 milyar 14 milyon 332 bin liralık bütçenin yüzde 23,6'sı personel giderleri için kullanılacak. Milli Eğitim, personel için 1 trilyon 30 milyar 744 milyon lira ile en fazla payı aldı. Sağlık Bakanlığı'na ise 566 milyar 841 milyon lira aktarılacak. Emniyet Genel Müdürlüğü 302 milyar 167 milyon lira, Milli Savunma Bakanlığı 273 milyar 553 milyon lira alacak.

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