Hepsiburada 1.2 milyar dolara Kazak şirkete satıldı

Bugüne kadar rekabette kendisini 'Yüzye yüz yerli şirket' olarak konumlandıran Hepsiburada çoğunluk hisselerini Kazak şirket Kaspi'ye satma kararı aldı. Açıklamada hisse devri değerinin 1 milyar 127 milyon dolar olup, ödemenin 2 taksitte yapılması konusunda anlaşıldığı ifade edildi. Hisse devrinin 2025'in ilk çeyreğinde olması bekleniyor.

Açıklamada, Hepsiburada'nın sermayesinin yüzde 65,4'üne karşılık gelen A ve B sınıfı hisselerin satın alınması için anlaşmanın dün imzalandığı ifade edildi. Bu satış ile şirketin yaklaşık değeri 1.7 milyar dolar oldu. Halka açık bir şirket olan Hepsiburada'nın dün piyasa değeri ise 707 milyon dolardı. Bu sebeple Nasdaq'ta işlem gören hisseler açılış öncesi işlemlerde yüzde 86 yükseldi. Hepsiburada'nın yüzde 20'lik payı halka açık ve hisseleri Nasdaq'ta işlem görüyor. Hepsiburada'nın Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan "Bugün, 24 yıl önce kurduğum Hepsiburada Grubu için önemli bir dönüm noktası" dedi.