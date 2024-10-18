Kirayı elden alıp-verenlere ceza!

Vergi kayıp kaçaklarıyla ilgili alınan tedbirler kapsamında kira ödemeleri de mercek altına alındı. Elden kiraya cezalar artırılırken, konut kiracıları da ceza kapsamına alındı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nca hazırlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

SINIR KALDIRILDI

Eski uygulamada iş yeri kira ödemeleri tutarına bakılmadan, konut kira ödemelerinde ise 500 lirayı aşması durumunda bankalar veya PTT aracılığıyla ödenmesi zorunluydu. Tebliğle konut kiralarında söz konusu sınır kaldırıldı. Tüm ödemeler banka veya PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek. Yürürlükten kaldırılan tebliğde iş yeri kiralamalarında hem kiracıya hem kiralayana ceza kesilirken konut kiralamalarında kiracıya ceza uygulanmıyordu. TBMM'de temmuz ayında kabul edilen kanun ile kiracıya da ceza kesilmesi imkanı getirilirken, söz konusu ceza tutarları artırıldı.



20 MİLYON TL'YE KADAR

Bu kapsamda kira ödemelerini banka ve PTT aracılığıyla yapmayan, elden gerçekleştirenlere her bir tespit için kira tutarının yüzde 10'u oranında özel usulsüzlük cezası kesilecek. Ceza hem kiracıya hem de kiralayana ayrı ayrı uygulanacak. Kesilecek ceza tutarı 5 bin liradan az olamayacak. Eski uygulamada bu, kira tutarının yüzde 5'i ve asgari 3 bin lira olarak uygulanıyordu. Kiracı, ödemenin elden yapıldığını, ödemeyi takip eden 5 iş günü içinde idareye bildirmesi halinde, kiracıya özel usulsüzlük cezası kesilmeyecek. Bir takvim yılı içinde kesilecek özel usulsüzlük cezası üst sınırı da 8 milyon 700 bin liradan 20 milyon liraya çıkarıldı.

ESKİ: Konut kira ödemeleri 500 TL'yi aşarsa banka ve PTT'den ödenmesi zorunluydu.

YENİ: Tutara bakılmaksızın banka ve PTT'den ödeme zorunlu oldu.

ESKİ: Sadece ev sahibi cezadan sorumluydu.

YENİ: Ev sahibi ve kiracıya ayrı ayrı ceza kesilecek.

ESKİ: Ev sahibine kesilen ceza kiranın yüzde 5'i kadardı ve alt sınırı 3 bin lira idi.

YENİ: Ceza hem ev sahibine hem kiracıya kira bedelinin yüzde 10'u kadar kesilecek ve alt sınır 5 bin lira oldu.

ESKİ: Bir takvim yılı içinde kesilebilecek cezanın üst sınırı 8.7 milyon TL'ydi.

YENİ: Üst sınır 20 milyon TL'ye çıktı.