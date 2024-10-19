SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Dövizden kaçış sürüyor

Türk lirasında yüksek getiri ve dolarda stabil görünüm, dövizden kaçışı hızlandırdı. Geçen hafta yurtiçi yerleşiklerin döviz tevdiat hesapları 3,3 milyar dolar geriledi ve 166,5 milyar dolar oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Ekim 2024
Dövizden kaçış sürüyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türk lirasında yüksek getiri ve dolarda stabil görünüm, dövizden kaçışı hızlandırdı. Geçen hafta yurtiçi yerleşiklerin döviz tevdiat hesapları 3,3 milyar dolar geriledi ve 166,5 milyar dolar oldu. En son 6 ay önce haftalık bazda bu miktarda yüklü bir döviz satışı olmuştu. Bu arada KKM'den de çıkışlar sürerken, geçen hafta 20 milyar liralık gerileme daha kaydedildi. TCMB tarafından açıklanan verilere göre 11 Ekim ile biten haftada yurt içi yerleşiklerin döviz tevdiat hesaplarında (DTH) 3 milyar 306 milyon dolarlık gerileme yaşandı. Bu yüklü döviz satışının 2 milyar 959 milyon doları, tüzel kişilerden (şirketlerden) geldi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz bir araya gelecek! Masada hangi konular var? İşte tüm detaylar...
Takvim.com.tr Yenidoğan çetesi mağdurlarının ifadelerine ulaştı! Dehşet veren detaylar: Kuvözde bebeğimin ölü halini gördüm
Bütçeden milyonlara refah payı çıktı: Emekli ve memur zamları için ipuçları geldi!
Başkan Erdoğan dört ülkeye yeni büyükelçi atadı
Takvim iddianameye ulaştı: İşte Yenidoğan çetesinin skandalları! Nasıl tezgah kurdular? Örgüt şeması ve gizli yazışmalar: Başımız belada
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıdan mest eden hareket! Kazandığı ödülü Filistinli mazlumlara bağışladı
Galatasaray yönetimi Nelsson’un sözleşmesini uzatmak için bastırıyor!
Sosyal medyadan Başkan Erdoğan’a ve Türk askerine küfürler savurmuştu! PKK yandaşı paketlendi
Dolmabahçe’deki kritik zirve sonrası Başkan Erdoğan’dan katile ambargo çağrısı!
Yenidoğan çetesi üyelerinin yeni ifadeleri ortaya çıktı! Kan donduran sözler: Bebek günden güne morarmaya başladı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Katz’ın alçak paylaşımına çok sert tepki: Cinayet ve soykırım şebekesinin tetikçisi
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’ndan yenidoğan çetesi açıklaması: Her şey bir CİMER şikayeti ile başladı | Bakan Tunç: 22 kişi tutuklandı
HAVA DURUMU | Kara kış kapıya dayandı! Meteoroloji peş peşe uyardı! Peki o iller hangileri...
Canlı | Hamas lideri Yahya Sinvar şehit edildi! Biden duyurdu: İran vurulacak
Milli Eğitim Akademisi kurulacak | Öğretmenlik Mesleği Kanunu Resmi Gazete’de! Öğretmen atamaları nasıl olacak?
SON DAKİKA