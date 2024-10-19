Dövizden kaçış sürüyor

Türk lirasında yüksek getiri ve dolarda stabil görünüm, dövizden kaçışı hızlandırdı. Geçen hafta yurtiçi yerleşiklerin döviz tevdiat hesapları 3,3 milyar dolar geriledi ve 166,5 milyar dolar oldu. En son 6 ay önce haftalık bazda bu miktarda yüklü bir döviz satışı olmuştu. Bu arada KKM'den de çıkışlar sürerken, geçen hafta 20 milyar liralık gerileme daha kaydedildi. TCMB tarafından açıklanan verilere göre 11 Ekim ile biten haftada yurt içi yerleşiklerin döviz tevdiat hesaplarında (DTH) 3 milyar 306 milyon dolarlık gerileme yaşandı. Bu yüklü döviz satışının 2 milyar 959 milyon doları, tüzel kişilerden (şirketlerden) geldi.

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