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Altında 45 yıllık rekor! Ons 2700 doları aştı

Faiz indirimleri ve jeopolitik risklerden destek bulan altının ons fiyatı 2 bin 714 dolarla yeni zirvesine ulaştı. Yıllık artış 45 yılın en iyisi oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Ekim 2024
Altında 45 yıllık rekor! Ons 2700 doları aştı

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Güvenli liman varlıklardan olan altın hem jeopolitik riskler, hem de dünya genelinde faiz oranlarının yavaş yavaş düşürülmesiyle yükseliş eğilimine devam ediyor. Seneye 2.065 dolardan başlayan altının onsu yıl başından bu yana yüzde 31 değer kazanırken, söz konusu getiri son 45 yılın en iyi performansına işaret ediyor.

Öte yandan, altının söz konusu performansı dolar endeksi ve tahvil faizlerinin yükseldiği bir dönemde gerçekleştirmesi de dikkati çekiyor. Analistler, özellikle jeopolitik gerilimlerin artırdığı risk algısının güvenli liman arayışını desteklemiş olabileceğini dile getirdi. Ons'taki yükselişe paralel olarak gram altında yeni rekor seviyelerine yaklaştı. Altının gramı, güne yükselişle başlayarak 2. 983 liraya kadar yükseldi. Uzmanlar yıl sonunda 3.500 liranın görülebileceğini belirtiyor.

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