Merkez Bankası'nın ekim ayı faiz kararı, 17 Ekim 2024 Perşembe günü saat 14.00'te kamuoyuna duyurulacak. Ekonomi çevreleri, bu kritik açıklamaya odaklanmış durumda. Karar, piyasalarda dalgalanmalar yaratabileceği için yatırımcılar merkezden gelecek mesajları yakından takip ediyor.
Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? TCMB faiz beklentisi ne yönde? İslam Memiş altın yorumu: Dolar, borsa nasıl etkilenecek?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı için heyecan dorukta. Ekim ayı faiz kararının açıklanacağı toplantı yurt içi piyasalarda yakından takip ediliyor. Piyasa aktörleri bu kritik kararın ekonomi üzerindeki etkilerine odaklanmış durumda. Döviz, altın ve borsa yatırımcıları karar öncesinde bekleyişini sürdürüyor.
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Ekonomistlerin Faiz Beklentisi: Sabit Kalma İhtimali Güçlü
AA Finans tarafından gerçekleştirilen beklenti anketi, ekonomistlerin faiz kararı hakkındaki görüşlerini ortaya koydu. Ankete katılan 16 ekonomistin tamamı, politika faizinin yüzde 50 seviyesinde sabit tutulacağını öngörüyor.
Özellikle son dönemde enflasyondaki dalgalanmalar ve küresel finansal gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda, TCMB'nin faiz oranlarını mevcut seviyede tutarak piyasalarda istikrar sağlamayı amaçlayabileceği belirtiliyor.
Yıl Sonu Faiz Beklentisi: Yüzde 50 veya Altına İniş Olasılığı
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerine dair tahminleri ise farklılık gösteriyor. Ankete göre, beklentilerin medyan değeri yüzde 47,50 seviyesinde. Katılımcılardan 5'i yıl sonunda faiz oranının yüzde 50'de kalacağını düşünürken, 7'si ise yüzde 47,5 seviyesine çekileceği öngörüsünde bulundu.
Bu tahminler, Merkez Bankası'nın yılın geri kalanında faiz politikalarında esnek bir tutum sergileyebileceği ve ekonomik göstergelere göre yeniden ayarlama yapabileceği mesajını veriyor.
Piyasalar Temkinli Modda: Dolar, Altın ve Borsa Yatırımcıları Beklemede
Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde piyasalarda bekleyiş sürüyor. Dolar/TL kuru, Merkez'in kararına göre yön bulmayı beklerken, altın fiyatları da küresel gelişmelerle birlikte dalgalanıyor. Borsa İstanbul'daki yatırımcılar ise faiz kararının piyasa üzerindeki etkisini dikkatle izliyor.
İslam Memiş'ten Yatırımcılara Kritik Uyarılar: Altın, Dolar ve Borsa Nasıl Hareket Edecek?
Finans analisti İslam Memiş, piyasadaki son gelişmeleri değerlendirdi ve altın, dolar ve borsa yatırımcılarına önemli uyarılarda bulundu. Memiş, özellikle altın alımı konusunda acele edilmemesi gerektiğine dikkat çekti ve küresel risklerin piyasalardaki etkisini analiz etti.
Altın Alımında Dikkatli Olunmalı
Memiş, Orta Doğu'daki gerilimlerin sürdüğüne işaret ederek, belirsizliğin devam ettiği bir dönemde yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini vurguladı. "Elinde altın bulunduranların aceleyle satış yapması doğru olmayabilir" diyen Memiş, kademeli alım stratejisi önerdi.
Memiş, gram altın fiyatlarının Kapalı Çarşı'da 2.980 - 3.080 TL aralığında işlem gördüğünü belirtti ve 2.980 TL seviyesinin alım fırsatı sunduğunu ifade etti. "3045 TL seviyesi kritik bir eşik. Yatırımcıların bu aralığı dikkatle takip etmeleri önemli" diye ekledi.
Borsa İstanbul: Kritik Direnç Seviyeleri
Borsa İstanbul'daki gelişmeleri de değerlendiren Memiş, endeksin 8.800 - 9.200 puan aralığında dalgalanmasını beklediğini söyledi. 9.200 puan seviyesinin önemli bir direnç noktası olduğuna dikkat çekerek, "Tepki alımlarıyla bu seviyeye doğru bir hareket yaşanabilir," dedi.
Dolar ve Euro Paritesinde Dalgalanma Beklentisi
Memiş, dolar/TL kurunun 34,27 seviyesinde işlem gördüğünü ve yıl sonuna kadar yukarı yönlü hareketlerin sürebileceğini belirtti. 34,40 seviyesinin kırılması durumunda, doların 35 TL'ye kadar çıkabileceği öngörüsünde bulundu.
ECB'nin faiz kararının da piyasalar üzerinde etkili olacağını belirten Memiş, euro/dolar paritesinin 1,08 - 1,05 aralığında izlenmesi gerektiğini ifade etti.
Merkez Bankası Kararlarının Piyasalara Etkisi
Bu hafta hem Avrupa Merkez Bankası (ECB) hem de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak faiz kararlarının piyasalarda yakından takip edileceğini belirten Memiş, Türkiye Merkez Bankası'ndan faiz değişikliği beklenmediğini kaydetti.
Son olarak Memiş, altın yatırımcılarına yönelik tavsiyesinde, "Altın satışında aceleci olmayın, belirsizliklerin netleşmesini bekleyin," diyerek dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
ALTIN DOLAR SON DURUM