Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? TCMB faiz beklentisi ne yönde? İslam Memiş altın yorumu: Dolar, borsa nasıl etkilenecek?

(Takvim Foto Arşiv) Piyasalar Temkinli Modda: Dolar, Altın ve Borsa Yatırımcıları Beklemede Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde piyasalarda bekleyiş sürüyor. Dolar/TL kuru, Merkez'in kararına göre yön bulmayı beklerken, altın fiyatları da küresel gelişmelerle birlikte dalgalanıyor. Borsa İstanbul'daki yatırımcılar ise faiz kararının piyasa üzerindeki etkisini dikkatle izliyor. İslam Memiş'ten Yatırımcılara Kritik Uyarılar: Altın, Dolar ve Borsa Nasıl Hareket Edecek?



Finans analisti İslam Memiş, piyasadaki son gelişmeleri değerlendirdi ve altın, dolar ve borsa yatırımcılarına önemli uyarılarda bulundu. Memiş, özellikle altın alımı konusunda acele edilmemesi gerektiğine dikkat çekti ve küresel risklerin piyasalardaki etkisini analiz etti.

(Takvim Foto Arşiv) Altın Alımında Dikkatli Olunmalı



Memiş, Orta Doğu'daki gerilimlerin sürdüğüne işaret ederek, belirsizliğin devam ettiği bir dönemde yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini vurguladı. "Elinde altın bulunduranların aceleyle satış yapması doğru olmayabilir" diyen Memiş, kademeli alım stratejisi önerdi. Memiş, gram altın fiyatlarının Kapalı Çarşı'da 2.980 - 3.080 TL aralığında işlem gördüğünü belirtti ve 2.980 TL seviyesinin alım fırsatı sunduğunu ifade etti. "3045 TL seviyesi kritik bir eşik. Yatırımcıların bu aralığı dikkatle takip etmeleri önemli" diye ekledi.

(Takvim Foto Arşiv) Borsa İstanbul: Kritik Direnç Seviyeleri



Borsa İstanbul'daki gelişmeleri de değerlendiren Memiş, endeksin 8.800 - 9.200 puan aralığında dalgalanmasını beklediğini söyledi. 9.200 puan seviyesinin önemli bir direnç noktası olduğuna dikkat çekerek, "Tepki alımlarıyla bu seviyeye doğru bir hareket yaşanabilir," dedi. Dolar ve Euro Paritesinde Dalgalanma Beklentisi



Memiş, dolar/TL kurunun 34,27 seviyesinde işlem gördüğünü ve yıl sonuna kadar yukarı yönlü hareketlerin sürebileceğini belirtti. 34,40 seviyesinin kırılması durumunda, doların 35 TL'ye kadar çıkabileceği öngörüsünde bulundu. ECB'nin faiz kararının da piyasalar üzerinde etkili olacağını belirten Memiş, euro/dolar paritesinin 1,08 - 1,05 aralığında izlenmesi gerektiğini ifade etti.

(Takvim Foto Arşiv) Merkez Bankası Kararlarının Piyasalara Etkisi



Bu hafta hem Avrupa Merkez Bankası (ECB) hem de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak faiz kararlarının piyasalarda yakından takip edileceğini belirten Memiş, Türkiye Merkez Bankası'ndan faiz değişikliği beklenmediğini kaydetti. Son olarak Memiş, altın yatırımcılarına yönelik tavsiyesinde, "Altın satışında aceleci olmayın, belirsizliklerin netleşmesini bekleyin," diyerek dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. ALTIN DOLAR SON DURUM