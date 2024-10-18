Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan A Haber’e önemli açıklamalar: Fazla masraf alan bankalar yakalandı

Ticaret Bakanlığı, denetimleri sonucunda tüketicilerden fazla ücret, masraf ve komisyon tahsil eden finansal kuruluşlara 3 milyar 184 milyon lira ceza uygulandığını duyurdu. Bakanlık müfettişlerince yapılan denetimlerin detaylarına yer verilen açıklamada, "Finansal kuruluşlarca EFT, havale, FAST, kıymetli maden ve uluslararası fon transferi, başka finans kuruluşlarının ATM kullanımı, kiralık kasa işlemleri ile nakit avans ve taksitli nakit avans işlemlerinde tüketicilerden fazla ücret tahsil edilmesi, üçüncü kişilere ödenen tutarlardan daha fazla masraf ve komisyonun tüketicilere yansıtılması, ayrıca uygulamaya konan ücret değişikliklerinin bildirilmemesi şeklindeki uygulamalarla tüketici mağduriyetine sebebiyet verildiği tespit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

İADE İMKANI GELECEK

Bakanlık, bu finansal kuruluşlar tarafından fazla tahsil edilen ücretlerin tüketicilere iadesine yönelik gerekli çalışmalara da başlandığını duyurdu. Açıklamada, "Bakanlık olarak finans sektörünün mevzuata uyum durumlarının kontrolüyle birlikte hem vatandaşlarımızın menfaatlerini korumak, hem de tüketici memnuniyetini sağlamak adına çalışmalarımız azami hassasiyetle devam etmektedir" denildi.

TÜKETİCİYİ ALDATANA AF YOK

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, A Haber'de önemli açıklamalar yaptı. Tüketiciyi aldatıcı reklamlar hakkında konuşan Bakan Bolat, "Reklam Kurulu aldatıcı reklamlarla uğraşır. Reklam Kurulu bu yıl içinde bin 542 dosyada aldatıcı reklam bulgularını tespit ederek 206 milyon lira idari ceza ve reklama erişim yasağı getirdi" dedi. Bolat, fahiş fiyatlara ilişkin de şunları söyledi: "Fahiş fiyata karşı 9.5 ayda 340 bin firmaya denetim yapıldı. Kurallara uymayanlara cezalar kesiliyor. Bu cezalar kesildikten sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı'na intikal ettiriliyor ve bu cezalar tahsil ediliyor. Peşin ödemede yüzde 25 indirim uygulaması var. Bizim iç ticaret ve tüketici korunması cezalarında ise uzlaşmaya gittiği takdirde, uzlaşma indirimi gerçekleşebiliyor ama cezalar affedilmiyor."