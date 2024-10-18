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Deniz ürünleri için önemli adım

Migros, Türkiye denizlerinde bulunan 530'dan fazla türün sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla, İyi Tarım Uygulamaları sertifikalı balık üretimini destekliyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Ekim 2024
Deniz ürünleri için önemli adım

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Migros, Türkiye denizlerinde bulunan 530'dan fazla türün sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla, İyi Tarım Uygulamaları sertifikalı balık üretimini destekliyor. İlk olarak Adana Karataş'ta başlatılan uygulamanın ülke genelinde yaygınlaştırılması planlanıyor. Migros Kalite ve Çevre Yönetimi Direktörü Dr. Hülya Günay, "Sertifikalı balıklarla, hem denizlerimizi koruyor hem balıkçılarımızın refahını gözetiyoruz" dedi.

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