Bodrum National Geographic dergisinin en iyiler listesinde

Dünyaca ünlü seyahat dergisi National Geographic, "Best of the World 2025 Readers' Choice" (Dünyanın En İyileri 2025: Okuyucu Seçimleri) seçkisinin finalistlerini açıkladı. Türkiye'nin gözde tatil destinasyonu Bodrum, dünyanın en iyileri arasında yer alarak bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. National Geographic Travel'ın 46.5 milyon takipçili Instagram hesabında duyurulan finalistlerden Bodrum'un muhteşem atmosferi ve Akdeniz'in en havalı lokasyonlarından biri haline geldiği vurgulandı. National Geographic, Bodrum'un şık modernliği ve zengin imkanlarıyla hem eğlenmek hem de dinlenmek isteyen ziyaretçilere mükemmel fırsatlar sunduğuna dikkat çekti.

KİMLERLE FİNALE KALDI?

'Dünyanın En İyileri' listesinde yer alan Bodrum, finale kalan diğer destinasyonlarla birlikte oylamaya sunuldu. Oylamada yer alan diğer finalist şehirler arasında Vietnam'dan Ho Chi Minh City, ABD'den New Orleans, Peru'dan Cusco ve Bosna-Hersek'ten Sarajevo da bulunuyor.