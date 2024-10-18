Kooperatif Market 18 Ekim kataloğu: Tarım Kredi’den şeker, çay, ayçiçek yağı indirimi... 96 TL’ye düştü

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TOZ ŞEKER İNDİRİMİ

Ekonomik ve kaliteli ürünleri tüketicileri sunmaya devam eden Tarım Kredi Kooperatif markette toz şeker fiyatlarında da indirim var. Tarım Kredi 5 kilogram toz şeker fiyatı 363 TL olarak raflarda yerini alıyor. Tarım Kredi Market indirimli ürünleri 18 Ekim yani bugüne kadar geçerli olacak. En yakın Tarım Kredi mağazasına uğrayarak uygun fiyatlı alışveriş yapabilir ve indirimli fiyatlardan yararlanabilirsiniz.