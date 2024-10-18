Tarım Kredi marketin yeni indirimleri 18 Ekim itibarıyla devam ediyor. Yeni aktüel ürünler kataloğu ile ayçiçek yağı, şeker, çay fiyatlarında dev indirimler bulunuyor. İşte 18 Ekim 2024 yeni indirim listesi...
Kooperatif Market 18 Ekim kataloğu: Tarım Kredi’den şeker, çay, ayçiçek yağı indirimi... 96 TL'ye düştü
Kooperatif Market'in 18 Ekim tarihine özel indirim kataloğu açıklandı. Katalogda dikkat çeken ürünler arasında şeker, çay ve ayçiçek yağı ön plana çıkıyor. İşte indirim ürünlerinin detayları...
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AYÇİÇEK YAĞI İNDİRİMİ
Tarım Kredi Kooperatif'te 5 litre ayçiçek yağı indirimi sürüyor. Tarım Kredi de hem Tarım Kredi markalı hem de TMO markalı 5 litre ayçiçek yağı fiyatı 195 TL'den satışa sunuldu. Türkiye'nin 81 ilinde Tarım Kredi marketlerde geçerli olan indirim fırsatları stoklarla sınırlı. İndirimleri kaçırmak istemeyenler en yakın marketleri araştırmaya başladı.
ÇAY İNDİRİMİ
Tarım Kredi Market yeni indirim kataloğunda bu hafta çay fiyatlarında da büyük indirimler dikkat çekiyor. Tarım Kredi ilk hasat çay 100 G. 96,90 TL fiyatı ile raflarda satışta. Tarım Kredi Market'e özel olarak üretilen ve doğrudan üreticiden halka satış yöntemi ile satışa sunulan çay oldukça ekonomik fiyata düşüyor.
TOZ ŞEKER İNDİRİMİ
Ekonomik ve kaliteli ürünleri tüketicileri sunmaya devam eden Tarım Kredi Kooperatif markette toz şeker fiyatlarında da indirim var. Tarım Kredi 5 kilogram toz şeker fiyatı 363 TL olarak raflarda yerini alıyor. Tarım Kredi Market indirimli ürünleri 18 Ekim yani bugüne kadar geçerli olacak. En yakın Tarım Kredi mağazasına uğrayarak uygun fiyatlı alışveriş yapabilir ve indirimli fiyatlardan yararlanabilirsiniz.