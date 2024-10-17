Tarım Bakanlığı zeytinyağı hilecilerini ifşa etti!

Sağlığı tehlikeye atan ve taklit-tağşiş yapılan ürünlere yenileri eklenmeye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeyi sürdürüyor. Son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi ve üreticileri açıklandı. Son listeye damgasını zeytinyağları vurdu. Zeytinyağlarına gıdada kullanımına izin verilmeyen boyaların ve tohum yağlarının karıştırıldığı ortaya çıktı.



Zeytinyağının yanı sıra et ürünleri, bal, lahmacun, kebap ve baharat gibi birçok üründe taklit ve tağşişe sıkça rastlanıyor. Fiyat, tat, renk veya kokusundan şüphelenilen ürünlerden uzak durmak önem taşıyor. Şüpheli gıdaların tespiti halinde, ALO 174 hattı üzerinden ihbarda bulunulması gerekiyor. "guvenilirgida. tarimorman.gov.tr" adresinden kamuoyu ile paylaşılan listede gıdada hile yapan firmalar tek tek ifşa ediliyor. Listede üründe yapılan hile ve markanın adı açık bir şekilde belirtiliyor.

AĞIRLIK 2 ŞEHİRDE

Gıda hilekarlarının açıklandığı listede domuz, at ve eşek eti yedirenler de yer aldı. At ve eşek eti hileciliğinde Adana ve Sakarya öne çıktı. Ay başından bu yana açıklanan listede bu hileye başvuran Adana'dan 9, Sakarya'dan 6 işletme bulunuyor.