Türkiye İhracatçılar Meclisi'nce düzenlenen, Türkiye'nin ilk inovasyon geliştirme programı olan İnovaLİG ödül töreninde Dof Robotics, "İnovasyon Stratejisi" kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü. Dof Robotics Başkanı Mustafa Mertcan, sürdürülebilir Ar-Ge, inovasyon stratejileri ve yenilikçi teknolojilerinin ödülle taçlandırılmasından gurur duyduğunu söyledi.
İnovaLİG ödül töreninde Dof Robotics'e ödül
Türkiye İhracatçılar Meclisi'nce düzenlenen, Türkiye'nin ilk inovasyon geliştirme programı olan İnovaLİG ödül töreninde Dof Robotics, "İnovasyon Stratejisi" kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü.
Giriş Tarihi :17 Ekim 2024