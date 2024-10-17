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İnovaLİG ödül töreninde Dof Robotics'e ödül

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nce düzenlenen, Türkiye'nin ilk inovasyon geliştirme programı olan İnovaLİG ödül töreninde Dof Robotics, "İnovasyon Stratejisi" kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Ekim 2024
İnovaLİG ödül töreninde Dof Robotics’e ödül

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Türkiye İhracatçılar Meclisi'nce düzenlenen, Türkiye'nin ilk inovasyon geliştirme programı olan İnovaLİG ödül töreninde Dof Robotics, "İnovasyon Stratejisi" kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü. Dof Robotics Başkanı Mustafa Mertcan, sürdürülebilir Ar-Ge, inovasyon stratejileri ve yenilikçi teknolojilerinin ödülle taçlandırılmasından gurur duyduğunu söyledi.

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