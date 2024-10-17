Araç sahibi olmak isteyenlerin merakla beklediği haber geldi, taşıt kredisi hesaplaması açıklandı. Türkiye'nin en büyük bankaları arasında yer alan Akbank,Garanti BBVA ve Ziraat Bankası tarafından 400 bin TL taşıt kredisi hesaplaması belli oldu. İşte 36 ay vadeli taşıt kredileri...
Akbank, Garanti BBVA, Ziraat Bankası 400 bin TL taşıt kredisi duyuruldu! Faiz oranı, aylık taksit tutarı, vade süresi...
Türkiye'nin en büyük bankaları arasında yer alan Akbank,Garanti BBVA ve Ziraat Bankası tarafından 400 bin TL taşıt kredisi hesaplaması belli oldu. İşte habere ilişkin detaylar...
Giriş Tarihi :17 Ekim 2024 , 16:37 Güncelleme Tarihi :17 Ekim 2024 , 16:44
İÇİNDEKİLER
AKBANK
Faiz Oranı: %3,99
Aylık Taksit: 24.757,30 TL
Toplam Ödeme: 893.562,80 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: %3,99
Aylık Taksit: 24.757,30 TL
Toplam Ödeme: 893.262,80 TL