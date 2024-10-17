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Akbank, Garanti BBVA, Ziraat Bankası 400 bin TL taşıt kredisi duyuruldu! Faiz oranı, aylık taksit tutarı, vade süresi...

Türkiye'nin en büyük bankaları arasında yer alan Akbank,Garanti BBVA ve Ziraat Bankası tarafından 400 bin TL taşıt kredisi hesaplaması belli oldu. İşte habere ilişkin detaylar...

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Giriş Tarihi :17 Ekim 2024 , 16:37 Güncelleme Tarihi :17 Ekim 2024 , 16:44
Akbank, Garanti BBVA, Ziraat Bankası 400 bin TL taşıt kredisi duyuruldu! Faiz oranı, aylık taksit tutarı, vade süresi...

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Araç sahibi olmak isteyenlerin merakla beklediği haber geldi, taşıt kredisi hesaplaması açıklandı. Türkiye'nin en büyük bankaları arasında yer alan Akbank,Garanti BBVA ve Ziraat Bankası tarafından 400 bin TL taşıt kredisi hesaplaması belli oldu. İşte 36 ay vadeli taşıt kredileri...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

AKBANK

Faiz Oranı: %3,99

Aylık Taksit: 24.757,30 TL

Toplam Ödeme: 893.562,80 TL

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: %3,99

Aylık Taksit: 24.757,30 TL

Toplam Ödeme: 893.262,80 TL

Akbank, Garanti BBVA, Ziraat Bankası 400 bin TL taşıt kredisi duyuruldu! Faiz oranı, aylık taksit tutarı, vade süresi...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: %5,05

Aylık Taksit: 29.222,00 TL

Toplam Ödeme: 1.053.992,00 TL

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