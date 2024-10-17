Türkiye'de asgari ücret zammı araştırmaları gündemini korurken komşu ülkelerinde asgari ücret miktarı da merak edilmeye başlandı. Özellikle yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde 2024 yılı asgari ücretin ne kadar olduğu sorgulanıyor. Peki KKTC'de asgari ücret ne kadar? İşte habere ilişkin detaylar...
2024 KKTC asgari ücret: Yavru vatanda çalışanlar ortalama ne kadar maaş alıyor?
Asgari ücret tartışmaları Türkiye'nin gündemdeyken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de asgari ücretin ne kadar olduğu merak konusu oldu. Peki, KKTC'de güncel asgari ücret ne kadar?
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KKTC 2024 ASGARİ ÜCRET
KKTC'de asgari ücret, ülkedeki ekonomik göstergelere ve enflasyon oranlarına bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Peki, Kıbrıs'ta asgari ücret ne kadar? Çalışanlar ortalama ne kadar maaş alıyor? KKTC'de bu yıl asgari ücrete 3 kez zam yapıldı. Son olarak 1 Eylül'de yapılan %20 zamla birlikte asgari ücret 35 bin 188 liraya yükseldi. KKTC'de asgari ücret yılda iki kez enflasyon oranına göre artırılıyor.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI: 36 BİN 870 TL
KKTC'de memurların başlangıç maaşları ise 36 bin 870 TL olurken, Atatürk Öğretmen Akademisi'nden (AÖA) yeni mezun olan bir öğretmenin maaşı ise 42 bin 170 TL'ye yükseldi.
MÜSTEŞARLARIN BAŞLANGIÇ MAAŞLARI 93 BİN TL'YE YAKLAŞTI
En düşük müsteşar maaşı 92 bin 760 TL'ye yükselirken siyasi atama müdürlerin başlangıç maaşları da 77 bin 600 TL olarak kayıtlara geçti.
Diğer meslek gruplarının maaş tablosu ise şöyle:
İşçi 34 bin 430 TL
Memur 36 bin 870 TL
Yükseköğrenimli memur 39 bin 975 TL
Öğretmen 42 bin 170 TL
Pratisyen hekim 65 bin 959 TL
Uzman hekim 76 bin 450 TL
Şube amiri 57 bin 360 TL
Siyasi atama müdür 77 bin 600 TL