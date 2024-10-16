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Emlak vergisi 2. taksit ödeme ekranı e-Devlet | Emlak vergisi 2. taksit ne zaman ödenecek? İş yeri, bina, arsa, arazi...

Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için beklenen tarih yaklaşıyor. Kasım ayına az bir süre kala bina, arsa, arazi ve iş yeri gibi taşınmaz mal varlıklarına yönelik vergi mükellefleri, emlak vergisi ödemelerinin hangi tarihler arasında yapılacağını merak etmeye başladı. Gelirler İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan duyurulara göre bu ödemeler e-Devlet kapısı üzerinden EFT/Havale veya kredi kartı ile gerçekleştirilebilecek.

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Giriş Tarihi :16 Ekim 2024 , 09:16 Güncelleme Tarihi :16 Ekim 2024 , 09:16
Emlak vergisi 2. taksit ödeme ekranı e-Devlet | Emlak vergisi 2. taksit ne zaman ödenecek? İş yeri, bina, arsa, arazi...

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2024 yılı için emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri, vatandaşların merakla beklediği konuların başında geliyor. Yıllık olarak iki taksit halinde ödenen emlak vergisi bu yıl Kasım ayında başlayacak. Mükellefler, belirtilen tarihler arasında emlak vergisi ödeme süreçlerini internet üzerinden kolaylıkla takip edebilecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

EMLAK VERGİSİ 2. TAKSİT NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emlak vergisinde ikinci taksit ödemeleri 1 Kasım tarihinde başlıyor. Taksitle ödeme yapmak isteyenler için başlayan süreç 30 Kasım'da sona erecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

EMLAK VERGİSİ ÖDEME VE SORGULAMA EKRANI

İlk taksitlendirme mart, nisan ve mayıs aylarında; ikinci taksitlendirme ise kasım ayında yapılıyor. Emlak vergisi borcu olup olmadığını sorgulamak ve teyit etmek isteyen vatandaşlar bu işlemleri belediyelerden veya internet üzerinden e-Devlet vasıtası aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) sunduğu İnternet Vergi Dairesi hizmeti işlemlerinden öğrenebilirler.

Emlak vergisi 2. taksit ödeme ekranı e-Devlet | Emlak vergisi 2. taksit ne zaman ödenecek? İş yeri, bina, arsa, arazi...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

EMLAK VERGİSİ ÖDEME EKRANI

https://www.turkiye.gov.tr/gib-vergi-borcu-sorgu linki üzerinden ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)
BELEDİYE EMLAK VERGİSİ ÖDEME EKRANI E-DEVLET'TE YOKSA NE YAPILIR?

Emlak vergisi ödeme işlemi belediyeler aracılığıyla yapıldığı için ilgili belediyenin E-Devlet entegrasyonunun bulunması gerekmektedir. Bu entegrasyonun olmaması ve belediye internet sitesi üzerinden ödeme yapılmaması halinde ise belediyeye doğrudan gidilerek ödemek yapılması gerekmektedir.

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