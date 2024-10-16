Emlak vergisi 2. taksit ödeme ekranı e-Devlet | Emlak vergisi 2. taksit ne zaman ödenecek? İş yeri, bina, arsa, arazi...

2024 yılı için emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri, vatandaşların merakla beklediği konuların başında geliyor. Yıllık olarak iki taksit halinde ödenen emlak vergisi bu yıl Kasım ayında başlayacak. Mükellefler, belirtilen tarihler arasında emlak vergisi ödeme süreçlerini internet üzerinden kolaylıkla takip edebilecek.

EMLAK VERGİSİ 2. TAKSİT NE ZAMAN ÖDENECEK? Emlak vergisi nde ikinci taksit ödemeleri 1 Kasım tarihinde başlıyor. Taksitle ödeme yapmak isteyenler için başlayan süreç 30 Kasım'da sona erecek.

(Takvim Foto Arşiv)



EMLAK VERGİSİ ÖDEME VE SORGULAMA EKRANI



İlk taksitlendirme mart, nisan ve mayıs aylarında; ikinci taksitlendirme ise kasım ayında yapılıyor. Emlak vergisi borcu olup olmadığını sorgulamak ve teyit etmek isteyen vatandaşlar bu işlemleri belediyelerden veya internet üzerinden e-Devlet vasıtası aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) sunduğu İnternet Vergi Dairesi hizmeti işlemlerinden öğrenebilirler.