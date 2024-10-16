Türkiye ve Çin arasında önemli iş birliği! İmzalar atıldı! Bakan Bayraktar’dan Çinli madencilere yatırım çağrısı

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Tiencin şehrinde düzenlenen Uluslararası Madencilik Konferansı'na katılan Bakan Bayraktar, konferansın marjında Çin Tabii Kaynaklar Bakanı Vang Guanghua ile bir araya geldi. İki bakanın görüşmesinde, Türkiye ile Çin arasında "Doğal Kaynaklar ve Madencilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalandı. Mutabakat zaptı, iki ülke arasında madencilik ve doğal kaynaklar alanında işbirliğinin kolaylaştırılması, Türkiye, Çin ve üçüncü ülkelerde kritik mineraller alanında işbirliği fırsatlarının belirlenmesi ve madencilik teknolojileri ile dijitalleşme alanlarında işbirliğinin teşvik edilmesini öngörüyor.

Türkiye ile Çin arasında önemli iş birliği (DHA) Bakan Bayraktar, Vang ile görüşmesinde Çin ile Türkiye arasındaki enerji işbirliğinin üst düzeyde geliştiğini, çok sayıda Çinli şirketin Türkiye'de yatırımları bulunduğunu, buna ilave olarak madencilik alanında da son bir yıldaki üst düzey temaslarla yeni bir sayfanın açıldığını belirtti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, temmuzda Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Liderler Zirvesi marjında yaptıkları görüşmede iki ülke arasında enerjinin yanında madencilikte de işbirliğinin geliştirilmesi yönünde irade ortaya koyduğunu aktaran Bayraktar, "Türkiye ve Çin'in doğal kaynaklar ve madencilik alanında imzaladığı bu mutabakat zaptının hukuki bir metin olarak madencilik alanındaki işbirliğini daha ileri götürmek için önemli bir dönüm noktası olacağına inanıyoruz." dedi.