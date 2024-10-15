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Türkiye ve Çin arasında nükleer iş birliği! Hedef 2050'ye kadar 20 bin megavat

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çinli nükleer enerji şirketi CNOS'nin Başkan Yardımcısı Qiao Gang ile Türkiye'de inşa edilebilecek büyük ölçekli ve küçük modüler reaktörlere yönelik olası işbirliği imkanlarını ele aldıklarını bildirdi. Bayraktar, karbon nötr hedefi doğrultusunda 2050'ye kadar 20 bin megavatlık nükleer enerji kapasitesinin devreye alınacağını kaydetti.

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Giriş Tarihi :15 Ekim 2024 , 16:58 Güncelleme Tarihi :15 Ekim 2024 , 16:58
Türkiye ve Çin arasında nükleer iş birliği! Hedef 2050’ye kadar 20 bin megavat

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çinli nükleer enerji şirketi CNOS'nin Başkan Yardımcısı Qiao Gang ile Türkiye'de inşa edilebilecek büyük ölçekli ve küçük modüler reaktörlere yönelik olası işbirliği imkanlarını ele aldıklarını bildirdi.

ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIK AZALACAK
Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, enerjide arz güvenliğinin sağlanması ve dışa bağımlılığın azaltılmasının hedeflendiğini belirtti.

Bakan Bayraktar'ın paylaşımı (Sosyal medya)Bakan Bayraktar'ın paylaşımı (Sosyal medya)

2050'YE KADAR HEDEF 20 BİN MEGAVAT
Karbon nötr hedefi doğrultusunda 2050'ye kadar 20 bin megavatlık nükleer enerji kapasitesinin devreye alınacağını kaydeden Bayraktar, "Akkuyu, Sinop ve Trakya'da kuracağımız toplam 15 bin megavatlık 12 reaktörün yanı sıra nükleer enerji sepetine 5 bin megavatlık küçük modüler reaktörleri de eklemek istiyoruz. CNOS ile yaptığımız görüşmede de ülkemizde inşa edilebilecek hem büyük ölçekli hem de küçük modüler reaktörlere ilişkin olası iş birliği imkanlarını ele aldık." değerlendirmesini yaptı.

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