BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2025 | MSB ocak ayı bedelli askerlik ne kadar olacak? İşte masadaki rakamlar

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Temmuz 2024'te memurlara yapılan %19,31'lik maaş zammıyla bedelli askerlik ücreti 182 bin 609 TL'den 217 bin 871 TL'ye yükselmişti. Ancak gözler şimdi Ocak 2025'e çevrildi. Memur maaş katsayısında beklenen artışla birlikte, bedelli askerlik ücretinin yılın ilk yarısında yeniden zamlanması bekleniyor.

(Takvim Foto Arşiv) Bedelli Askerlik Ücreti 242 Bin TL'yi Aşabilir



Ekonomik göstergeler ve hükümetin Orta Vadeli Program (OVP) tahminlerine göre, 2025'in ilk yarısında memur maaşlarına %11,33 oranında zam yapılabileceği öngörülüyor. Eğer bu tahminler gerçekleşirse, bedelli askerlik ücreti yaklaşık 25 bin TL artarak 242 bin 555 TL seviyesine ulaşabilir.