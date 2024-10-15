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BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2025 | MSB ocak ayı bedelli askerlik ne kadar olacak? İşte masadaki rakamlar

Gözler şimdi, Aralık enflasyonu ve Ocak 2025 memur maaş zam oranlarında olacak. Bu oranlar, yalnızca memur maaşlarını değil, bedelli askerlik ücretini de doğrudan etkileyecek. Askerlik işlemleri için plan yapanlar zam öncesi avantajı kaçırmamak adına yıl bitmeden harekete geçmeyi tercih edebilirler. Peki, bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? İşte masadaki rakamlar...

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Giriş Tarihi :15 Ekim 2024 , 11:30 Güncelleme Tarihi :15 Ekim 2024 , 11:30
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2025 | MSB ocak ayı bedelli askerlik ne kadar olacak? İşte masadaki rakamlar

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Temmuz 2024'te memurlara yapılan %19,31'lik maaş zammıyla bedelli askerlik ücreti 182 bin 609 TL'den 217 bin 871 TL'ye yükselmişti. Ancak gözler şimdi Ocak 2025'e çevrildi. Memur maaş katsayısında beklenen artışla birlikte, bedelli askerlik ücretinin yılın ilk yarısında yeniden zamlanması bekleniyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Bedelli Askerlik Ücreti 242 Bin TL'yi Aşabilir

Ekonomik göstergeler ve hükümetin Orta Vadeli Program (OVP) tahminlerine göre, 2025'in ilk yarısında memur maaşlarına %11,33 oranında zam yapılabileceği öngörülüyor. Eğer bu tahminler gerçekleşirse, bedelli askerlik ücreti yaklaşık 25 bin TL artarak 242 bin 555 TL seviyesine ulaşabilir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Bu durumda, askerliğini bedelli olarak yapmak isteyen gençler için 2024 yılı bitmeden başvuru yapmak daha avantajlı hale geliyor. Çünkü yeni yılda ücret artışı sonrası ek bir yükümlülükle karşılaşmamak için şimdiki tutardan faydalanmak mümkün olacak.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2025 | MSB ocak ayı bedelli askerlik ne kadar olacak? İşte masadaki rakamlar

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Aralık Enflasyonu Belirleyici Olacak

Yeni bedelli askerlik ücretinin netleşmesi için kritik veri, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı Aralık 2024 enflasyon oranı olacak. Bu veri, 3 Ocak 2025'te saat 10.00'da duyurulacak. Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek zam oranları ile birlikte bedelli askerlik ücreti de resmiyet kazanacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

MSB'den Temmuz 2024 Açıklaması:

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı "Mali ve Sosyal Haklar" genelgesine istinaden bedelli askerlik ücretinin 2024 yılının ikinci yarısı için 217 bin 871 TL olarak belirlendiği bildirilmişti.

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