THY’nin kargo markası Widectin 1. kuruluş yıl dönümü: Hedefimiz e-ihracatın yüzde 10’u

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat , şirketin Yeşilköy'deki merkezinde düzenlenen törende, lojistik ve hava kargodaki uzmanlıklarını e-ticaret için özelleştirilmiş çözümler ve inovasyonla birleştirdikleri yeni markaları Widect'i duyurmaktan mutlu olduklarını söyledi.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat (AA)

Widect'i dinamik ve büyüyen e-ticaret sektöründe işbirliğini artırmak ve e-ticaret ekosistemini genişletmek için önemli itici güç olarak gördüklerini belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar gördük ki Türk Hava Yollarının bir ülkeye uçuş başlatması, ilgili ülkeyle olan ticaret hacminin artmasına önemli katkılar sunmaktadır. Bu yaklaşımla ülkemiz ihracatçısına ihtiyacı olan çözümleri sunmak, yeni pazarları ulaşılabilir kılmak ve bu sayede yeni fırsatlar oluşturarak ülkemizi e-ihracat hedefi olan toplam ihracatın yüzde 10'una eriştirmeyi hedefliyoruz."