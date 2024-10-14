Kredi kartı limiti nasıl değiştirilir, düşürülür? Ziraat, Vakıf, QNB, Garanti, Akbank limit değişikliği...

Bazı kart sahipleri ise Savunma Sanayi Fonu'na destek olmak amacıyla kredi kartı limitlerini yükseltmek istiyor. Kredi kartı limit artırma işlemi için, banka şubesine giderek, müşteri hizmetlerini arayarak ya da bankanızın mobil uygulaması üzerinden talep oluşturabilirsiniz.

YENİ DÜZENLEME NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Savunma Sanayi Destekleme Fonu'na ek kaynak yaratmak amacıyla getirilen bu yeni düzenleme Ocak ayının başında yürürlüğe girecek. Her bir kredi kartı için ayrı hizmet bedeli uygulanacak olup, limiti 100 bin liranın üzerinde olan kart sahiplerinden 750 TL hizmet bedeli alınacak. Bu durum, vatandaşları limitlerini güncellemeye teşvik ediyor.