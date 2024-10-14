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Kredi kartı limiti nasıl değiştirilir, düşürülür? Ziraat, Vakıf, QNB, Garanti, Akbank limit değişikliği...

Kredi kartlarına uygulanacak 750 liralık hizmet bedeli, birçok vatandaşı kredi kartı limitlerini düşürmeye yöneltti. Özellikle, 100 bin liranın üzerindeki kart limitlerinden alınacak bu ücret nedeniyle bazı kullanıcılar, limitlerini düşürme yollarını araştırıyor. Kredi kartı limitini düşürmek isteyen kişiler, bankalarının müşteri hizmetlerini arayarak veya internet bankacılığı üzerinden limit güncellemesi talebinde bulunabiliyor. Bankalar, başvurunun ardından kısa sürede işlemi gerçekleştirerek yeni limitleri onaylıyor.

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Giriş Tarihi :14 Ekim 2024 , 20:48 Güncelleme Tarihi :14 Ekim 2024 , 20:48
Kredi kartı limiti nasıl değiştirilir, düşürülür? Ziraat, Vakıf, QNB, Garanti, Akbank limit değişikliği...

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Kart limiti artırma işlemleri, genellikle bankaların kredi notuna ve gelir belgelerine dayalı olarak değerlendiriliyor. Müşteriler, bankalarına başvurarak limit artış talebinde bulunabiliyor ve bu talepler bankaların değerlendirmesinden sonra onaylanıyor. İnternet bankacılığı, mobil uygulamalar ya da doğrudan şube başvurusu, limit artırma sürecinde kullanılan yöntemler arasında yer alıyor.

KREDİ KARTI LİMİTİNİ DÜŞÜRMEK İÇİN ADIMLAR NELER?

Savunma Sanayi Destekleme Fonu kapsamında alınacak yeni hizmet bedeli düzenlemesiyle birlikte, birçok kart sahibi kredi kartı limitlerini düşürme yoluna gidiyor. 100 bin lira ve üzerindeki kredi kartı limitlerine uygulanacak 750 TL'lik hizmet bedelinden etkilenmek istemeyen kullanıcılar, bankalarıyla iletişime geçerek limit düşürme taleplerinde bulunuyor.

Kredi kartı limitini düşürmek için öncelikle bankanızın müşteri hizmetleriyle iletişim kurabilir, online bankacılık üzerinden talep oluşturabilir veya şubeye yazılı bir dilekçe ile başvurabilirsiniz. Bankalar, talebinizi inceleyerek limitinizi kısa sürede güncelleyebilir.

Kredi kartı limiti nasıl değiştirilir, düşürülür? Ziraat, Vakıf, QNB, Garanti, Akbank limit değişikliği...

KREDİ KARTI LİMİTİNİ YÜKSELTMEK İSTEYENLER İÇİN ADIMLAR

Bazı kart sahipleri ise Savunma Sanayi Fonu'na destek olmak amacıyla kredi kartı limitlerini yükseltmek istiyor. Kredi kartı limit artırma işlemi için, banka şubesine giderek, müşteri hizmetlerini arayarak ya da bankanızın mobil uygulaması üzerinden talep oluşturabilirsiniz.

Banka, limit artırma talebinizi değerlendirirken kredi notunuzu, gelir durumunuzu ve önceki kredi kartı ödeme geçmişinizi dikkate alır. Onaylanan talepler sonucunda kart limitiniz yükseltilebilir.

YENİ DÜZENLEME NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Savunma Sanayi Destekleme Fonu'na ek kaynak yaratmak amacıyla getirilen bu yeni düzenleme Ocak ayının başında yürürlüğe girecek. Her bir kredi kartı için ayrı hizmet bedeli uygulanacak olup, limiti 100 bin liranın üzerinde olan kart sahiplerinden 750 TL hizmet bedeli alınacak. Bu durum, vatandaşları limitlerini güncellemeye teşvik ediyor.

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