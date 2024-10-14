Kredi kartı limiti nasıl değiştirilir, düşürülür? Ziraat, Vakıf, QNB, Garanti, Akbank limit değişikliği...

Kart limiti artırma işlemleri, genellikle bankaların kredi notuna ve gelir belgelerine dayalı olarak değerlendiriliyor. Müşteriler, bankalarına başvurarak limit artış talebinde bulunabiliyor ve bu talepler bankaların değerlendirmesinden sonra onaylanıyor. İnternet bankacılığı, mobil uygulamalar ya da doğrudan şube başvurusu, limit artırma sürecinde kullanılan yöntemler arasında yer alıyor.
KREDİ KARTI LİMİTİNİ DÜŞÜRMEK İÇİN ADIMLAR NELER?
Savunma Sanayi Destekleme Fonu kapsamında alınacak yeni hizmet bedeli düzenlemesiyle birlikte, birçok kart sahibi kredi kartı limitlerini düşürme yoluna gidiyor. 100 bin lira ve üzerindeki kredi kartı limitlerine uygulanacak 750 TL'lik hizmet bedelinden etkilenmek istemeyen kullanıcılar, bankalarıyla iletişime geçerek limit düşürme taleplerinde bulunuyor.
Kredi kartı limitini düşürmek için öncelikle bankanızın müşteri hizmetleriyle iletişim kurabilir, online bankacılık üzerinden talep oluşturabilir veya şubeye yazılı bir dilekçe ile başvurabilirsiniz. Bankalar, talebinizi inceleyerek limitinizi kısa sürede güncelleyebilir.