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Odeabank Abu Dabi merkezli ADQ’ya satıldı

Odeabank Abu Dabi merkezli bir yatırım şirketi olan ADQ’ya satıldı. Odeabank'tan KAP'a yapılan açıklamaya göre, anlaşmanın onaylanması için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Rekabet Kurumu onaylarına başvurulacak.

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Giriş Tarihi :15 Ekim 2024 , 15:28 Güncelleme Tarihi :15 Ekim 2024 , 15:28
Odeabank Abu Dabi merkezli ADQ’ya satıldı

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Abu Dhabi Developmental Holding Company, Odeabank'ın yüzde 96'lık hissesini satın almak için Bank Audi liderliğindeki hissedar konsorsiyumuyla kesin anlaşmaya vardı.

Odeabank'tan yapılan açıklama şöyle:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Rekabet Kurumu onaylarına başvurulmak üzere; Abu Dabi Hükümeti'nin stratejik bir ortağı olarak 2018 yılında kurulmuş Abu Dabi merkezli bir yatırım ve holding şirketi olan ADQ, Odeabank'ın yüzde 96'lık hissesini satın almak için Bank Audi liderliğindeki hissedar konsorsiyumuyla kesin anlaşmaya varmıştır.

Anlaşmaya göre Bank Audi'nin %76.419 payının yanında, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (European Bank for Reconstruction and Development, "EBRD") %8.009, Uluslararası Finans Kurumu (International Finance Corporation, "IFC") %6.362, IFC FIG Investment Company S.a.r.l %3.426 ve Mohammad Hassan Zeidan %1.780 oranındaki paylarını ADQ'ya satmayı kabul etmişlerdir. Yasal izin süreçleriyle ilgili gelişmeler oldukça, gerekli bildirimler Bankamızca yapılacaktır.

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