Safran çiçek açtı: Kilosu 320 bin lira

Karabük'ün UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen ve kilosu 320 bin TL'ye satılan safran bitkisi, çiçek açmaya başladı. 24 yıldır Safranbolu'da safran üreticiliği yaptığını belirten İsmail Yılmaz, ağustos ayında safran soğanını diktiklerini, ekim ile kasım ayında ise çiçek açmaya başladığını söyledi.

Safrandan 150- 170 tane toplandığında 1 gram safran elde ettiklerini ifade eden Yılmaz, "1 gram safran, ağırlığının yüz bin katını sarı renge boyayabilir. 1 gram safrandan yaklaşık 100 adet safran çayı elde edilebilir. 40-50 porsiyon safranlı yemek yapılabilir. Bunun haricinde mor yapraklardan safran reçeli ve pekmezi üretiyoruz. Baharatçı ve aktarlardan kurusuna çok talep var. İçerisinde bulunan sarı lifler kozmetik sektöründe kolonya ve parfümde çok kullanılıyor" dedi.