McLaren’in 7’de 1 fiyatına McLaren W1 saati satışa çıkarıldı!

McLaren'in bugüne kadar ürettiği en güçlü otomobil olan W1'in ardından, ondan ilham alan saat de tanıtıldı. İngiliz otomobil üreticisinin iş birliği yaptığı Richard Mille, RM 65-01 McLaren Automatic Split-Seconds Chronograph W1'i görücüye çıkardı. 2.7 milyon dolara mal olan ve sadece 399 örnekle sınırlı olan W1'e sahip olanlar, 7'de 1'i fiyatına bu saate de sahip olabilecek. 500 adet üretilecek saatin ilk 399 adedi W1'in sahiplerine sunulacak.



Kalanlar ise 374 bin dolara (yaklaşık 12.7 milyon liraya) saat tutkunlarının kolunu süsleyecek. Saat, İsviçreli şirketin RMA4C otomatik kronograf mekanizmasıyla çalışıyor. 480 parçalık mekanizması, 'hızlı kurma' sistemiyle dikkat çeken saatin kasası, Richard Mille'in şimdiye kadarki en ince çerçevesine ve W1'in hatlarından etkilenen bir tasarıma sahip.

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