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Emeklilikte 2025 hesabı değişti: Eksik primi olan SSK, Bağ-Kur'lular dikkat! Borçlanma ve ihya için yeni asgari ücret tarifesi!

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte erken emeklilik planı yapanları ilgilendiren kritik bir gelişme gündemde. 2025 yılı itibarıyla borçlanma ve ihya tutarlarında önemli artışlar bekleniyor. Özellikle asgari ücrete yapılacak enflasyon zammı, bu farkların daha da büyümesine neden olacak. Uzmanlar emeklilik planı olanlara yeni zamlar devreye girmeden başvuru yapmalarını öneriyor.

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Giriş Tarihi :13 Ekim 2024 , 09:06 Güncelleme Tarihi :13 Ekim 2024 , 09:06
Emeklilikte 2025 hesabı değişti: Eksik primi olan SSK, Bağ-Kur’lular dikkat! Borçlanma ve ihya için yeni asgari ücret tarifesi!

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte asgari ücret artışı hem çalışanları hem de emeklilik planı yapanları yakından ilgilendiriyor. Aralık ayında belirlenecek yeni asgari ücret 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek. Bu artış yalnızca 8 milyon asgari ücretliyi değil emeklilik için borçlanma ve ihya yapmayı düşünen vatandaşları da etkileyecek.

Emeklilikte 2025 hesabı değişti: Eksik primi olan SSK, Bağ-Kur’lular dikkat! Borçlanma ve ihya için yeni asgari ücret tarifesi!

FARK 63 BİN TL'Yİ AŞACAK

Borçlanmada en düşük ve en yüksek tutarlar asgari ücrete göre belirleniyor. 1 aylık doğum ve askerlik borçlanmasında en düşük tutar, brüt asgari ücretin yüzde 32'si oluyor. En çok da bunun 7.5 katı ödeniyor.

Emeklilikte 2025 hesabı değişti: Eksik primi olan SSK, Bağ-Kur’lular dikkat! Borçlanma ve ihya için yeni asgari ücret tarifesi!

20 bin 2 lira 50 kuruş olan brüt asgari ücrete göre; şimdi doğum ya da askerlik borçlanması yapanlar her gün için en az 213,36 lira veriyor. Aylık en düşük borçlanma tutarı da 6 bin 400 lira 80 oluyor.

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