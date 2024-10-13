Emeklilikte 2025 hesabı değişti: Eksik primi olan SSK, Bağ-Kur’lular dikkat! Borçlanma ve ihya için yeni asgari ücret tarifesi!

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte asgari ücret artışı hem çalışanları hem de emeklilik planı yapanları yakından ilgilendiriyor. Aralık ayında belirlenecek yeni asgari ücret 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek. Bu artış yalnızca 8 milyon asgari ücretliyi değil emeklilik için borçlanma ve ihya yapmayı düşünen vatandaşları da etkileyecek.

FARK 63 BİN TL'Yİ AŞACAK



Borçlanmada en düşük ve en yüksek tutarlar asgari ücrete göre belirleniyor. 1 aylık doğum ve askerlik borçlanmasında en düşük tutar, brüt asgari ücretin yüzde 32'si oluyor. En çok da bunun 7.5 katı ödeniyor.