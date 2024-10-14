SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Anneye yarı zamanlı iş: Ne kadar sürüyor? Ne ödeniyor?

Doğum izninin ardından isteyen annelere yarı zamanlı çalışma imkanı sunuluyor. İŞKUR da çalışılmayan süre için annelere ödeme yapıyor.

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Ekim 2024
Anneye yarı zamanlı iş: Ne kadar sürüyor? Ne ödeniyor?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Doğum yapan annelere, talep etmeleri halinde yarı zamanlı çalışma imkanı sunuluyor. Doğum izni sonrasında birinci çocuk için 60, ikincide 120 ve üçüncüde 180 gün süreyle yarım çalışma yapılabiliyor. Çoğul doğumlarda bu sürelere 30 gün ekleniyor. Çocuğun engelli doğması halinde ise 360 güne uzuyor. Bu dönemde işveren anneye yarım maaş öderken, İŞKUR da brüt asgari ücret üzerinden yarım çalışma ödeneği veriyor.

İŞKUR, anneye çalışmadığı süre için ayda 9 bin 925 lira ödüyor. İlk çocuğunu dünyaya getirip 2 ay yarım çalışma yapana İŞKUR'un damga vergisi kesilmiş olarak yaptığı ödeme 19 bin 850 lirayı buluyor. Anne asgari ücretli ise işveren de ayda 8 bin 501, 2 ayda 17 bin 2 lira ödüyor. Böylece yarım gün çalışan asgari ücretlinin eline aylık 18 bin 426 lira geçiyor. İlk çocuğu olan asgari ücretli, 2 ayda 36 bin 852 lira alabiliyor.

SSK'lı anneler işverene yazılı başvuru yaparak bu imkandan yararlanabiliyor.

YASAL UYARI: TAKVİM.COM.TR'DE YAYINLANAN KÖŞE YAZISI/HABERİN TÜM HAKLARI TURKUVAZ MEDYA GRUBU'NA AİTTİR. KAYNAK GÖSTERİLSE VEYA HABERE AKTİF LİNK VERİLSE DAHİ KÖŞE YAZISI/HABERİN TAMAMI YA DA BİR BÖLÜMÜ KESİNLİKLE KULLANILAMAZ. KULLANILMASI DURUMUNDA YASAL İŞLEM BAŞLATILACAKTIR.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | Hizbullah’tan İsrail’e intikam saldırısı! Golani üssüne bombardıman: Çok sayıda katil öldürüldü | Genelkurmay Başkanı öldürüldü mü?
Başkan Erdoğan’ın verdiği ’değişim’ sinyali sonrası Kabine toplanıyor! Masada hangi konular var?
EMEKLİYE YENİ ZAM: Ocak artışı için tahminler nasıl değişti? SSK ve Bağ-Kur’luları neler bekliyor?
ABD Başkan adayı Donald Trump’a 3’ücü suikast girişimi!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Rize’de Burger King açılışına katılan isimler disipline sevk edildi
Tel Aviv’de A Haber’e çirkin saldırı! Hakikat kadrajına siyonist müdahale
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran yarışmacı! Stüdyoyu kırdı geçirdi: Öyle bir soruda ’0’ çekti ki...
Tehlike çanları çalıyor! Süper Lig’in transfer bilançosu 200 milyon Euro ekside
Hizbullah’ın intikam saldırısı Tel Aviv’i karıştırdı! İsrail ordusunda casus mu var?
Galatasaray’ın Danimarkalı yıldızı Nelsson için İngiliz ve İtalyanlar devreye girdi!
İsrail tanklarından BM üssüne baskın! Birleşmiş Milletler: Bu şok edici bir ihlal, İsrail’den izahat istedik | Türkiye’den sert tepki
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Anayasa’nın ilk 4 maddesiyle ilgili tartışma söz konusu değil
Hakim Ziyech eski takımına mı dönecek? Fitili ateşleyen transfer
Terör örgütü uzantısı DEM Parti ve PKK yandaşlarından alçak provokasyon: Bebek katiline özgürlük sloganları | AK Parti’den sert tepki
Helal Akreditasyon Kurumu’ndan flaş Köfteci Yusuf açıklaması: Helal sertifikası yok
SON DAKİKA