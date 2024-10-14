Anneye yarı zamanlı iş: Ne kadar sürüyor? Ne ödeniyor?

Doğum yapan annelere, talep etmeleri halinde yarı zamanlı çalışma imkanı sunuluyor. Doğum izni sonrasında birinci çocuk için 60, ikincide 120 ve üçüncüde 180 gün süreyle yarım çalışma yapılabiliyor. Çoğul doğumlarda bu sürelere 30 gün ekleniyor. Çocuğun engelli doğması halinde ise 360 güne uzuyor. Bu dönemde işveren anneye yarım maaş öderken, İŞKUR da brüt asgari ücret üzerinden yarım çalışma ödeneği veriyor.

İŞKUR, anneye çalışmadığı süre için ayda 9 bin 925 lira ödüyor. İlk çocuğunu dünyaya getirip 2 ay yarım çalışma yapana İŞKUR'un damga vergisi kesilmiş olarak yaptığı ödeme 19 bin 850 lirayı buluyor. Anne asgari ücretli ise işveren de ayda 8 bin 501, 2 ayda 17 bin 2 lira ödüyor. Böylece yarım gün çalışan asgari ücretlinin eline aylık 18 bin 426 lira geçiyor. İlk çocuğu olan asgari ücretli, 2 ayda 36 bin 852 lira alabiliyor.

SSK'lı anneler işverene yazılı başvuru yaparak bu imkandan yararlanabiliyor.

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