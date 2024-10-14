13 Ekim 2024 MPİ Süper Loto sonuçları kazanan numaralar: SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI!

13 Ekim 2024 tarihli Süper Loto çekilişi büyük bir heyecanla bekleniyor. 288.422.914 TL devreden büyük ikramiye, şans oyunu severler için ekran başında yerlerini almalarını sağladı. Canlı yayında noter huzurunda gerçekleşen çekilişle şanslı numaralar belirlenecek ve bilet kontrolleri başladı. Haftanın üç günü düzenlenen Süper Loto'nun bu hafta son çekilişi bu akşam yapılıyor. İşte bu akşamki çekilişin sonuçları...
MİLLİ PİYANGO 13 EKİM SONUÇLARI
Süper Loto heyecanı 13 Ekim 2024 tarihinde saat 21.30'da gerçekleşen çekilişle devam ediyor. Canlı yayında noter huzurunda yapılan çekilişin sonuçları şans oyunu tutkunları tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. 288.422.914 TL devreden büyük ikramiye için tüm gözler çekiliş sonuçlarına çevrildi.
KAZANAN NUMARALAR
9 35 36 41 45 50
SORGULAMA EKRANI
Milli Piyango TV'den canlı yayınlanan çekilişle birlikte kazandıran şanslı numaralar açıklandı. Sonuçlar ise MPİ'nin resmi sorgulama ekranında paylaşıldı. Bilet kontrolü yapmak isteyenler Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesi üzerinden sonuçları kolayca sorgulayabilirler.